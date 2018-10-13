به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، دلیل تاخیر در ارائه جزئیات مرتبط با جان باختن دانش آموز سنندجی، را به شرح ذیل اعلام کرد: ضمن ابراز تأسف از درگذشت غمبار دنیا ویسی دانش‌آموز عزیز سنندجی، به اطلاع می‌رساند از نخستین لحظه دریافت این خبر تأثربرانگیز، وزارت آموزش‌ و پرورش بدون وقفه در سطح منطقه، استان و ستاد، روی این موضوع تمرکز کرده و گزارش بررسی‌ها به‌طور مستمر دریافت و اقدامات لازم نیز انجام می‌شد، امّا به دلیل ورود مقام محترم قضایی به این مسئله تا تکمیل پرونده و نهایی شدن نتایج بررسی‌ها، امکان اطلاع‌رسانی پیرامون اقدامات و جزئیات این اتفاق تلخ میسر نشد.

بدین‌وسیله ضمن قدردانی از پیگیری و حساسیت همه رسانه‌ها و خبرنگاران محترم نسبت به علل بروز این رخداد اسفناک، ضمن تلاش برای جلوگیری از بروز شایعه و خدشه به آبرو و حرمت خانواده شریف دانش‌آموز و آموزگار محترم مدرسه، بدیهی است به‌محض نهایی شدن نتایج بررسی مقام قضایی و تکمیل گزارش‌ها، نتیجه اقدامات و پیگیری‌های این وزارتخانه منتشر خواهد شد.