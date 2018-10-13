شایعه تجاوز منجر به قتل دختربچه ۷ساله کردستانی چه بود؟

مجله مهر: چند روز پیش بود که خبر تلخ فوت یک دختر بچه کردستانی در صدر بحث‌های کاربران شبکه اجتماعی قرار گرفت؛ خبر این بود «دنیا ویسی دختربچه هفت ساله کردستانی به خاطر ریزش دیوار مدرسه جان سپرد!»اما این چند جمله تلخ فقط به این موضوع ختم نشد. باز هم یک کلاغ و چهل کلاغ‌های رسانه‌ای این اتفاق را به سمت حاشیه‌های عجیبی برد. حتی در ساعات اولیه اعلام خبر، انتشار عکس اشتباهی از این دختربچه محل حرف و حدیث های مختلف قرار گرفت.

اما هشتگ #دنیا_ویسی از جایی دچار تب و تاب شد که خبرنگار یکی از رسانه‌های مکتوب، در توییتر خود مدعی شد که پزشک قانونی سنندج علت فوت دنیا را، نه فرو ریختن دیوار، بلکه تجاوز منجر به قتل اعلام کرده است!

این صحبت‌های ضد و نقیض درباره علت مرگ این کودک کردستانی به اندازه‌ای ادامه پیدا کرد تا نهایتا پدر دنیا در آخرین مصاحبه ای که داشت با گلایه از رسانه‌ها و برخی خبرنگاران، شایعات مربوط به قتل و تجاوز دنیا را کاملا رد و علت فوت دخترش را ریختن دیوار آجری روی او اعلام کرد.

اما یکی از نکات قابل توجه این ماجرا این بود که بعد از رد این صحبت‌ها خبرنگاری که برای اولین بار به شکل متقن و با ادعای داشتن سند و مدرک از تجاوز و قتل دنیا در توییتر خودش خبر داده بود به راحتی مطلبش را پاک کرد و برای خیلی‌ها این سوال را ایجاد کرد که مطرح کردن ادعاهای این چنینی به صرف داشتن ولع برای ایجاد جنجال خبری چیزی جز مصداق بارز تشویش اذهان عمومی نیست!؟ آن هم بی‌توجه به اینکه یک خبر کذب یا بدون اطلاعات دقیق تا چه حد می‌تواند با آبرو یا روح و روان یک خانواده بعد از دست دادن فرزندانشان بازی کند!