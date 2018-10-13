ناجا به مرکز ملی تبادل اطلاعات پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در جلسه صبحانه کاری با سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی از توافقاتی میان دو طرف پیرامون چارچوب های کلی همراهی نیروی انتظامی با دولت الکترونیک خبر داد و گفت: عزم ناجا را در همراهی دولت برای اجرای دولت الکترونیکی بسیار قوی دیدم و یقین دارم با اجرایی شدن توافقات این جلسه، شاهد گامی بلند در اجرای دولت الکترونیکی و در نتیجه آن بهبود شاخص های شفافیت در کشور و نیز بهبود سطح خدمات حاکمیتی به مردم خواهیم بود.

وی با اشاره به پیشگامی نیروی انتظامی در استفاده از فناوری اطلاعات در ارایه خدمات به مردم، افزود: حضور این نهاد در مرکز ملی تبادل اطلاعات را به فال نیک میگیرم و امیدوارم نتیجه مجموعه این اقدامات باعث افزایش سطح رضایت عمومی مردم از خدمات حاکمیتی به شهروندان باشد.

همچنین در این جلسه و در حضور وزیر ارتباطات، فرمانده نیروی انتظامی، مدیرعامل شرکت ملی پست از تمبر یادبود نیروی انتظامی رونمایی شد.

ضمنا بزرگداشت هفته نیروی انتظامی امسال با شعار «جامعه ایمانی، رافت و مهربانی» از جمعه ۱۳ مهر در سراسر کشور برگزار شد.