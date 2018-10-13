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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۷

در حاشیه تمرین تیم ملی صورت گرفت؛

جلسه کی روش با رئیس فدراسیون و رونمایی از یک زمین چمن جدید

جلسه کی روش با رئیس فدراسیون و رونمایی از یک زمین چمن جدید

تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار تدارکاتی با بولیوی عصر شنبه با حضور رئیس فدراسیون پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، شاگردان کارلوس کی روش که خود را برای حضور در جام ملت های آسیا آماده می کنند، روز سه شنبه هفته جاری در دیداری تدارکاتی میزبان تیم ملی بولیوی خواهند بود. 

تمرینات تیم ملی ایران برای این دیدار عصر امروز شنبه نیز در کمپ تیم های ملی پیگیری شد. این تمرین در حضور مهدی تاج برگزار شد و وی قبل از شروع تمرین دقایقی با کارلوس کی روش در مورد شرایط تیم ملی به گفتگو پرداخت.

در حاشیه تمرین تیم ملی از زمین شماره دو کمپ تیم ملی که برای ترمیم و بازسازی چند سالی بدون استفاده بود، رونمایی شد.

کد مطلب 4429017
رضا خسروي

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