اختصاص بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از اقتصاد عشایر

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد کمالی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این میزان تسهیلات که در چارچوب ماده ۹۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عشایر استان اختصاص یافته، گامی مهم در مسیر تقویت زیرساخت‌های اقتصادی این قشر مولد به شمار می‌رود.

وی با اشاره به رشد ۱۰۰ درصدی این اعتبارات نسبت به سال گذشته افزود: افزایش چشمگیر بودجه تسهیلاتی، بیانگر نگاه ویژه به ارتقای توانمندی‌های جامعه عشایری و حمایت از تولیدکنندگان این بخش است که می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوارهای عشایر داشته باشد.

مدیرکل امور عشایر سیستان و بلوچستان تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های تولیدی در مناطق عشایری و توانمندسازی بهره‌برداران این حوزه از اولویت‌های اصلی این اداره کل است و تسهیلات مذکور با هدف رونق تولید و بهبود وضعیت معیشتی عشایر استان توزیع خواهد شد.

جامعه عشایری سیستان و بلوچستان با دارا بودن ظرفیت‌های منحصر به فرد در بخش دامپروری و صنایع دستی، نقش مؤثری در اقتصاد کشاورزی و تولیدات دامی استان ایفا می‌کنند.