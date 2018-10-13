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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۵۵

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان:

شرایط ایجاد کارخانه داروسازی در گرمسار تسهیل شود

شرایط ایجاد کارخانه داروسازی در گرمسار تسهیل شود

گرمسار- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، بابیان اینکه گرمسار می‌تواند قطب داروسازی منطقه شود، گفت: شرایط ایجاد کارخانه داروسازی این شهرستان تسهیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری عصر شنبه در نشستی با مدیران دستگاه‌های اجرایی گرمسار به میزبانی فرمانداری ضمن بیان اینکه این شهرستان دارای ظرفیت‌های عظیمی در حوزه تولیدات داروهای دامی و انسانی است، تأکید کرد: باید دستگاه‌های اجرایی شرایط ایجاد کارخانه‌های داروسازی را تسهیل کنند تا در کنار اشتغال‌زایی شاهد توسعه اقتصادی خوبی در گرمسار باشیم.

وی بابیان اینکه این شهرستان قطب گردشگری نیز محسوب می‌شود، افزود: یکی از ظرفیت‌های گرمسار گردشگری است که در پناه آن می‌توان به توسعه خوبی در حوزه اقتصادی و به‌خصوص توانمندسازی روستایی دست‌یابیم از سوی دیگر یکی از مسائلی که می‌تواند در حوزه اشتغال روستایی به ما کمک شایانی کند، گردشگری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، گفت: ایجاد زیرساخت‌هایی مانند قطار برقی، قطار گردشگری، هتل ها و بومگردی تا در زمره مسائلی هستند که می‌توانند گردشگری گرمسار را تقویت کنند.

عسگری در ادامه به اشتغال روستایی نیز اشاره کرد و تأکید داشت: تسهیلات خوبی از سوی دولت باهدف توانمند سازی خانوار روستایی، توسعه اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت اعطا می‌شود که امیدواریم مسئولان دستگاه‌های اجرایی گرمسار در این زمینه نیز عملکرد خوبی داشته باشند.

کد مطلب 4429120

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