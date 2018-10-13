دستگاه قضائی ترکیه حکم «برانسون» را مستقل صادر کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز شنبه اعلام کرد: آقای ترامپ؛ دستگاه قضایی ترکیه همانگونه که همواره تاکید کرده‌ ام، حکم خود را به صورت مستقل صادر کرد.

رئیس جمهوری ترکیه در حساب کاربری خود در توئیتر در این خصوص نوشت: امیدوارم که آمریکا و ترکیه همانطور که برازنده دو متحد است؛ به همکاری ادامه دهند.

وی در ادامه افزود: همچنین امیدوارم دو کشور به مبارزه مشترک علیه گروه های تروریستی به خصوص پ‌ک‌ک، داعش و «فتو» (جریان وابسته به فتح الله گولن) ادامه دهند.

این درحالیست که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعاتی پیش در پیامی توئیتری از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به به دلیل آزادی کشیش آمریکائی تشکر کرد.

رئیس جمهوری آمریکا نوشت: با کشیش اندور برانسون که از ترکیه آزاد شده است، ساعت ۰۲:۳۰ عصر (به وقت محلی) در محل کاخ سفید دیدار دارم.

«اندرو برانسون» کشیش آمریکایی که در ترکیه به همکاری با عوامل کودتای نافرجام ۱۵ جولای ۲۰۱۶ در این کشور متهم شده بود در حبس خانگی به سر می بُرد.

وی در شهر ازمیر ترکیه تحت محاکمه‌ بود و به اتهام همکاری با کودتاچیان ترکیه، همدستی با گروه های تروریستی، همکاری با گروه گولن و پ‌ک‌ک و نیز جاسوسی به نفع آمریکا به ۳۵ سال زندان محکوم شده و از نهم دسامبر ۲۰۱۶ (۱۹ آذرماه ۱۳۹۵) تا دیروز در بازداشت موقت به سر می بُرد. ترکیه بارها به درخواست آمریکا و وکلای این کشیش محبوس مبنی بر آزادی وی از زندان پاسخ منفی داده بود.

روز گذشته دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات اندرو برانسون در ترکیه تشکیل شد که این دادگاه رأی به ۳ سال حبس برای این کشیش آمریکایی داد؛ اما از آنجا که وی تقریبا از ۳ سال قبل در ترکیه در بازداشت بود؛ رای آزادی وی صادر شد.