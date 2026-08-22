به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی ظهر شنبه در دیدار با حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به میزبانی دفتر نماینده ولیفقیه در استان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شهید آیتالله رئیسی و دیگر شهدای دولت و خدمت، اظهار کرد: یکی از ویژگیهای برجسته شهیدان رجایی و باهنر، سختکوشی و مقاومت در شرایط دشوار بود.
وی افزود: این دو شهید بزرگوار هر زمان با محدودیت و کمبود بیشتری مواجه بودند، مقاومتر و محکمتر در مسیر خدمت به مردم تلاش میکردند.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با یادآوری سخنی از شهید رجایی در دوران دفاع مقدس گفت: جملهای معروف از این شهید بزرگوار با این مضمون که «جنگ ما زمانی آغاز میشود که دستمان خالی باشد و آن وقت با چنگ و دندان در مقابل دشمن خواهیم ایستاد» بر تارک جمهوری اسلامی میدرخشد.
مطیعی با اشاره به محدودیت امکانات کشور در دوران هشت سال دفاع مقدس، بیان کرد: در آن دوران کشور با تحریم و کمبود امکانات مواجه بود و نهتنها پهپاد و موشک در اختیار نداشتیم، بلکه حتی تأمین سلاحهای ابتدایی نیز با دشواری همراه بود.
وی ادامه داد: با وجود همه این کمبودها، رزمندگان و مسئولان محکم و استوار در برابر دشمن ایستادند و امروز نیز همان مسیر ادامه دارد.
امام جمعه سمنان با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: همگان میدانند دشمنان انقلاب اسلامی و در رأس آنها استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران حمله کردند و ایران آغازگر این درگیری نبود.
وی افزود: امروز نیز هر میدان وظیفه و فعالیت خود را دنبال میکند و دیپلماسی کشور نیز مانند سایر جبههها فعال است و در صورت فراهم بودن زمینه مناسب، اقدامات دیپلماتیک با جدیت دنبال خواهد شد.
مطیعی با بیان اینکه حفظ شرایط صلح پس از ایستادگی در برابر دشمن کار دشواری است، گفت: اینگونه نیست که ما چیزی بگوییم و آنها بپذیرند؛ چراکه دشمن از ما فقط تسلیم میخواهد.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان، جمهوری اسلامی ایران را پیروز مقتدر جنگ تحمیلی سوم دانست و با قدردانی از همراهی مردم در شرایط دشوار کشور اظهار کرد: مقاومت مردم در سایه همراهی دولت، مجلس، سران قوا، شورای عالی امنیت ملی و هدایتهای رهبر معظم انقلاب در حال انجام است.
وی افزود: مردم با وجود همه سختیها شرایط کشور را درک کرده و در کنار نظام و مسئولان ایستادهاند و بیش از ۱۷۰ شب است که در میادین و خیابانها حضور مییابند.
مطیعی با اشاره به مشکلات ناشی از جنگ و آسیب واردشده به زیرساختها گفت: در شرایطی که برخی نیروگاهها آسیب دیده و در حوزه انرژی، آب و برق با محدودیتهایی مواجه هستیم، مردم اعتراضهایی که ناشی از عدم درک شرایط باشد ندارند، بلکه مطالبه آنها این است که اگر امکان مدیریت بهتر وجود دارد، این امر انجام شود.
امام جمعه سمنان همچنین از عملکرد دولت در تأمین نیازهای ضروری مردم طی سالهای اخیر، بهویژه در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم، تقدیر کرد و گفت: دولت چهاردهم در این بحرانها اجازه نداد کمبود جدی در زمینه کالاهای اساسی، وسایل زندگی و نیازهای ضروری مردم ایجاد شود.
وی در پایان تأکید کرد: در شرایطی که کشور با فشار و محاصره مواجه است، هم باید از دولت تقدیر کرد و هم قدردان مردم بود.
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