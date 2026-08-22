به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کره شمالی روز شنبه با انتقاد از برنامه‌های گزارش شده ژاپن برای افزایش بودجه دفاعی خود، توکیو را به آماده شدن برای جنگ تجاوزکارانه متهم کرد.

ژاپن به تدریج از موضع صلح‌طلبانه پس از جنگ جهانی دوم خود فاصله گرفته، هزینه‌های نظامی را افزایش داده، پیمان‌های دفاعی را تقویت کرده و موشک‌اندازهایی را در جزایر بیرونی خود مستقر کرده است.

شبکه ان اچ کی و سایر رسانه‌ها این هفته گزارش دادند که وزارت دفاع ژاپن اکنون به دنبال بودجه‌ای بی‌سابقه برای سال مالی آینده است و مبلغ آن را ۸.۹ تریلیون ین (۵۶ میلیارد دلار) اعلام کردند.

در تفسیری که توسط خبرگزاری رسمی مرکزی کره پیونگ یانگ منتشر شد، آمده است که درخواست بودجه بار دیگر رکوردهای تمام دوران را خواهد شکست.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی اعلام کرد، اگرچه این اقدام هنوز نهایی نشده است، اما به‌وضوح نشان‌دهنده افزایش خطرناک بودجه جنگ است که آشفتگی جدیدی را برای منطقه و جهان به ارمغان خواهد آورد. این افزایش عظیم هزینه‌های نظامی منجر به تقویت قدرت نظامی برای تکمیل آمادگی‌ها برای جنگ تهاجمی خواهد شد.

ایالات متحده، متحد قدیمی ژاپن و کره جنوبی در عین حال به دنبال تعامل خود با پیونگ یانگ است و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا رزمایش‌های نظامی سالانه خود با سئول را با هدف آنچه تعامل با کره شمالی خوانده کاهش می‌دهد.

ترامپ همچنین مدعی شده است که امسال با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، دیدار خواهد کرد.

چین، متحد کلیدی کره شمالی اخیراً نسبت به نظامی‌گری جدید ژاپن ابراز نگرانی کرده است.