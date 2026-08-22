مصدومیت ۱۰ نفر در تصادف محور ملایر-ازناو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه صبح شنبه اظهار کرد: در پی اعلام گزارشی مبنی بر برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری پراید و پژو در محور ملایر به ازناو بلافاصله چهار تیم عملیاتی اورژانس شهرستان ملایر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان فوریت‌های پزشکی بلافاصله پس از حضور در صحنه عملیات امداد و نجات و اقدامات اولیه درمانی را برای آسیب‌دیدگان آغاز کردند.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان تصریح کرد: در این حادثه در مجموع ۱۰ نفر شامل ۷ خانم و ۳ آقا دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی و تثبیت وضعیت بالینی از سوی تکنسین‌های اورژانس تمامی مصدومان برای تکمیل مراحل درمان به بیمارستان امام حسین (ع) ملایر منتقل شدند.

یگانه در پایان ضمن تاکید بر ضرورت رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی به منظور پیشگیری از حوادث جاده‌ای از شهروندان درخواست کرد در زمان بروز سوانح جاده‌ای ضمن حفظ خونسردی و تماس فوری با سامانه ۱۱۵ از ایجاد تجمع در محل حادثه خودداری کرده و مسیر را برای تردد و عملیات امدادی خودروهای اورژانس باز نگه دارند.