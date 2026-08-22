محدودیت ترافیکی در پل سیوان محور صوفیان–مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره‌کل راهدای و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی روز شنبه اعلام کرد: به اطلاع کاربران جاده‌ای می‌رساند، با توجه به اجرای عملیات تعمیرات اساسی پل سیوان به کارفرمایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، یک لاین پل مسدود و تردد در لاین مقابل به‌صورت دوطرفه انجام خواهد شد.

این محدودیت ترافیکی تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. از رانندگان درخواست می‌شود ضمن توجه به تابلوها و علائم هشداردهنده و توجه به توصیه‌های عوامل راهداری و پلیس راه، با سرعت مطمئنه تردد کرده و با توجه به احتمال کندی عبور و مرور، زمان سفر خود را مدیریت کنند. از صبر، شکیبایی و همکاری شهروندان و کاربران محترم جاده‌ای قدردانی می‌شود.