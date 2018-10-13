به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مروی امروز شنبه در شورای اداری شهرستان ثلاث باباجانی اظهار داشت: وظیفه ماست که نگذاریم مرجعیت روحانیون اهل سنت در این منطقه از بین برود و از همه امکانات برای تقویت این روحانیون استفاده کنیم.

وی افزود: روحانیون و طلبه های اهل سنت باید آگاه و مسلط به مسایل روز و شبهات باشند و دوره های مورد نیاز آنها از سوی مسوولان ذیربط برگزار و حمایت شود.

معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری گفت: هدف دشمنان ما اصل اسلام و همه مسلمانان است و برای ضربه زدن به آنها از هر حربه و وسیله‌ای استفاده می‌کند و این وظیفه روحانیون است که با زنده نگاه داشتن اسلام ناب در جذب هرچه بیشتر جوانان تلاش کنند.

حجت الاسلام مروی اظهار داشت: بر خلاف حکومت های پیشین قاجار و پهلوی که از تاراج ثروت مردم و کشور فروگذاری نکردند، مبنای اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت به مردم است و در این نظام هر مسوولی که قبول مسئولیت می کند در اصل خدمتگزار مردم محسوب می شود و خدمت در مناطقی این چنین اجر دوچندان دارد.