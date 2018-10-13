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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۳۱

معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری:

علمای اهل سنت نقش مهمی در مقابل تفکرات انحرافی داشته‌اند

علمای اهل سنت نقش مهمی در مقابل تفکرات انحرافی داشته‌اند

کرمانشاه- معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری گفت: علما و روحانیون اهل سنت ما نقش بسیار مهمی را در مقابل تفکرات انحرافی که ریشه همه آنها از سوی دشمنان اسلام است داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مروی امروز شنبه در شورای اداری شهرستان ثلاث باباجانی اظهار داشت: وظیفه ماست که نگذاریم مرجعیت روحانیون اهل سنت در این منطقه از بین برود و از همه امکانات برای تقویت این روحانیون استفاده کنیم.

وی افزود: روحانیون و طلبه های اهل سنت باید آگاه و مسلط به مسایل روز و شبهات باشند و دوره های مورد نیاز آنها از سوی مسوولان ذیربط برگزار و حمایت شود.

معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری گفت: هدف دشمنان ما اصل اسلام و همه مسلمانان است و برای ضربه زدن به آنها از هر حربه و وسیله‌ای استفاده می‌کند و این وظیفه روحانیون است که با زنده نگاه داشتن اسلام ناب در جذب هرچه بیشتر جوانان تلاش کنند.

حجت الاسلام مروی اظهار داشت: بر خلاف حکومت های پیشین قاجار و پهلوی که از تاراج ثروت مردم و کشور فروگذاری نکردند، مبنای اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت به مردم است و در این نظام هر مسوولی که قبول مسئولیت می کند در اصل خدمتگزار مردم محسوب می شود و خدمت در مناطقی این چنین اجر دوچندان دارد.

کد مطلب 4429173

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