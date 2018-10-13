یورش ددمنشانه به آوارگان در الحدیده یمن/ ۱۷ نفر شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع وابسته به وزارت بهداشت یمن از افزایش شمار شهیدان بمباران اتوبوس های حامل آوارگان در الحدیده یمن خبر دادند.

طه المتوکل وزیر بهداشت یمن اعلام کرد: تاکنون بر اثر بمباران اتوبوسهای حامل آوارگان از سوی ائتلاف تحت سرکردگی آل سعود در استان الحدیده در غرب یمن ۱۷ نفر شهید شده اند.

این در حالی است که یک منبع امنیتی در استان الحدیده قبلا اعلام کرده بود که در بمباران آوارگان در استان الحدیده بیش از ۳۵ نفر شهید و زخمی شده اند که در میان آنها زنان و کودکان به چشم می خورند.

این منبع بیان کرد: جنگنده های ائتلاف ضد یمن در یورش ددمنشانه به دو اتوبوس حامل آوارگان در جاده ای در منطقه المصبریه در جبل راس در استان الحدیده سبب شهادت دست کم ۱۵ شهید و بیش از ۲۰ زخمی به عنوان آمار اولیه شدند.

طبق گزارش این منبع؛ همه افرادی که در اتوبوس های هدف قرار گرفته بودند شهید یا به شدت زخمی شده اند و تیم پزشکی به عتل نداشتن امکانات نتوانسته اند کاری برای زخمی شدگان انجام دهند.

این منبع یمنی جنایت وحشتناک ضد شهروندان و آوارگان در الحدیده را به شدت محکوم و اعلام کرد: این جنایت لکه ننگی بر پیشانی بشریت و جنایت جنگی است.

همزمان بخش اجتماعی انصارالله یمن با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن این جنایت بیان کرد: یورش آمریکایی-سعودی و جنایت آن ضد ملت یمن جز با پیشروی در جبهه ها ضد دشمن و وارد کردن ضربات دردناک به دشمن پاسخ داده خواهد شد.

در این بیانیه از سازمان ملل و شورای امنیت خواسته شده که در راستای توقف جنایات ضد ملت یمن حرکت کند و کمیته حقیقت یاب تشکیل شود تا عاملان آن به دادگاه های بین المللی به عنوان جنایتکار جنگی معرفی شوند.