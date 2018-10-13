طرح «ترویج رفتار حمایتگرانه» در استان بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان بوشهر، همزمان با هفته جهانی کودک، طرح استانی ترویج رفتار حمایتگرانه در ۱۳ پایگاه سلامت اجتماعی استان برگزار شد که در این طرح ۱۳۰ بسته آموزشی در راستای حمایت از کودکان به دست دانش آموزان کمتر برخوردار رسید.

منصور احمدی معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان بوشهر گفت: وظیفه انجمن‌ها کمک به کودکان، مراقبت از کودکان و برآوردن نیازهای اولیه آنان در سالهای آغازین زندگی و ترغیب و تشویق والدین به تعلیم فرزندان است و امید است که با همت و همکاری اعضای همیاران و پایگاه‌های سلامت اجتماعی شاهد توسعه روحیه همکاری و مشارکت در رفع مشکلات جامعه هدف باشیم.