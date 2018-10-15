گام بلند تیموتی شالامی و ریچل وایس برای کسب اسکار ۲۰۱۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، تیموتی شالامی و ریچل وایس به عنوان دریافت کنندگان جوایز نقش مکمل بازیگری در بیست و دومین دوره جوایز فیلم هالیوود شناخته شدند.

شالامی جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را برای ایفای نقش جوانی درگیر اعتیاد در فیلم «پسر زیبا» محصول آمازون دریافت می کند و ریچل وایس نیز برای بازی در نقش سارا چرچیل دوشس مارلبرو که در قرن هجدهم میلادی در دربار بریتانیا برای جلب توجه ملکه «آن» با ملازمش به رقابت می پردازد در فیلم «مورد علاقه» محصول فاکس سرچ‌لایت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را دریافت خواهد کرد.

سال گذشته این دو جایزه، به ترتیب به سم راکول و الیسون جنی رسیده بود؛ دو بازیگری که در پایان فصل جوایز سال ۲۰۱۷ توانستند جوایز اسکار بازیگری را نیز بدست آورند.

پیش از این اعلام شده بود نیکول کیدمن جایزه «دستاورد هالیوود» را از جوایز فیلم هالیوود امسال دریافت خواهد کرد.

مراسم جوایز فیلم هالیوود چهارم نوامبر در هتل بورلی هیلتون کالیفرنیا برگزار می شود.