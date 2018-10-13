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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۲۱:۱۸

لیث شبیلات:

مرحله پساترور خاشقجی برای عربستان همانند قبل آن نخواهد بود

مرحله پساترور خاشقجی برای عربستان همانند قبل آن نخواهد بود

فعال سیاسی اردنی ضمن توصیف کردن اقدام ضد خاشقجی به عملیات ترور سازمان یافته گفت: مرحله پساترور خاشقجی برای عربستان و منطقه خلیج فارس همانند مرحله قبل از آن نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، لیث شبیلات فعال سیاسی اردنی با اشاره به ناپدید شدن جمال خاشقجی فعال سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه آنرا عملیات ترور سازمان یافته توصیف کرد و مسئولیت کامل آنرا برعهده محمد بن سلمان دانست.

وی افزود: آنچه بر سر جمال خاشقجی آمد مسئولیتش بر عهده جوان مغروری است که به سکوت غرب و در راس آنها آمریکا به خاطر جنایات سابق اعم از بازداشت نخست وزیر منتخب لبنان یا جنگش ضد یمن تکیه دارد.

شبیلات تاکید کرد: مرحله پساترور خاشقجی همانند قبل آن نخواهد بود. به طور حتم مرحله پس از رفتن خاشقجی در عربستان و منطقه خلیج فارس مانند قبل از آن نخواهد بود و عربستان تاوان خاشقجی را به همه دنیا خواهد پرداخت. ولیعهد سعودی بی مهابا حرکت می کند وی قطر را تهدید به حمله کرد و هم اکنون همین تهدیدات را ضد کویت تکرار می کند و این تهدید فقط با پشتوانه غرور است.

کد مطلب 4429230

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
      0 0
      پاسخ
      دنیا باید در مقابل سعودی و اربابش آمریکا بایستد و جلوی توحش آنها را بگیرد

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