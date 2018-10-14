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۲۲ مهر ۱۳۹۷، ۹:۲۳

بازیکن السد قطر:

مقابل پرسپولیس تسلیم نمی‌شویم/ کار آسانی در ورزشگاه آزادی نداریم

مقابل پرسپولیس تسلیم نمی‌شویم/ کار آسانی در ورزشگاه آزادی نداریم

بازیکن تیم فوتبال السد قطر می‌گوید این تیم در بازی برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل پرسپولیس تسلیم نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه «استاد الدوحه» حسن الهیدوس بازیکن ملی پوش السد قطر درباره بازی برگشت با پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت: می دانیم که بازی با پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و در میان تماشاگرانش و همچنین پیروزی در این مسابقه آسان نیست ولی به هیچ عنوان تسلیم نمی شویم.

وی افزود: توانایی برد مقابل پرسپولیس را داریم. تلاش می کنیم به این هدف برسیم و راهی بازی فینال شویم.

بازیکن تیم السد همچنین درباره ژاوی هرناندز گفت: از بازی کنار ژاوی چیزهای زیادی یاد گرفته ام. قبلا در السد کنار رائول گونزالس بازی کرده بودم و چیزهای زیادی یاد گرفته بودم.

کد مطلب 4429384

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