به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه «استاد الدوحه» حسن الهیدوس بازیکن ملی پوش السد قطر درباره بازی برگشت با پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت: می دانیم که بازی با پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و در میان تماشاگرانش و همچنین پیروزی در این مسابقه آسان نیست ولی به هیچ عنوان تسلیم نمی شویم.

وی افزود: توانایی برد مقابل پرسپولیس را داریم. تلاش می کنیم به این هدف برسیم و راهی بازی فینال شویم.

بازیکن تیم السد همچنین درباره ژاوی هرناندز گفت: از بازی کنار ژاوی چیزهای زیادی یاد گرفته ام. قبلا در السد کنار رائول گونزالس بازی کرده بودم و چیزهای زیادی یاد گرفته بودم.