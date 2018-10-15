چگونگی افزایش امنیت ساختمان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای بالا بردن امنیت یک ساختمان راهکارهای متفاوتی وجود دارد، یکی از کم هزینه‌ترین و آسان‌ترین راه افزایش امنیت ساختمان استفاده از درب‌های ضد سرقت درون ساختمان و نیز درب لابی است.

در اکثر ساختمان‌های که دارای لابی هستند، درب مورد استفاده آن باید از نوع درب ضد سرقت باشد تا امنیت کلی ساختمان را تا حدودی حفظ کند. خیلی‌ها بر این باور هستند که نوع درب استفاده شده لابی چندان اهمیتی ندارد اما باید متذکر شوم که درب لابی چون درب ورودی به کل ساختمان محسوب می‌شود باید از بهترین و مستحکم‌ترین درب استفاده شود.

ویژگی درب ضد سرقت ترک

درب‌های ضد سرقت ترک با استفاده از یک ورقه یکپارچه استیل یا آهنی درون درب که با دو رویه چوبی پوشیده شده‌اند، باعث استحکام بیشتر درب شده و از شکستگی جلوگیری می‌کند. تمامی درب‌های ضد سرقت از هر دو طرف عایق بندی شده‌اند تا از ورودی هرگونه آلودگی صوتی به داخل یا بالعکس جلوگیری شود.

درب لابی نیز باید ضد سرقت باشد تا حس امنیت را برای تمامی ساکنان ساختمان به وجود آورد. همینطور باید عایق بندی حرارتی شده باشد. معمولا با سنگ پشم نسوز درب‌های نسل جدید را عایق بندی می‌کنند تا مانع از هر گونه گرما یا سرما به درون ساختمان شود.

درب لابی چگونه باید باشد؟

معمولا تمامی درب‌های ضد سرقت از روکش ام دی اف طرح‌دار ساده یا برجسته با ضخامت ۸ تا ۱۲ میلی متر استفاده می‌کنند تا در شرایط اقلیمی متفاوت دچار تغییر شکل ندهد زیرا درب‌های لابی اصولا در معرض مستقیم نور خورشید قرار می‌گیرد، پس بهتر است از درب هایی که دارای روکش ام دی اف است استفاده شود تا بعد از مدتی دچار تغییر رنگ نشود.

انواع درب‌های ضد سرقت

درب‌های ضد سرقت به به سه دسته چینی، ترک و ایرانی تقسیم می‌شوند. معمولا درب‌های ترک و ایرانی را در یک ردیف قرار می‌دهند و تنها تفاوتی که دارند در محل مونتاژ آن هاست که درب های ترک را در ترکیه مونتاژ و به ایران فرستاده می‌شوند. درب‌های چینی اما ارازن‌تر است زیرا وزن درب‌های ضد سرقت چینی بسیار سبک‌تر از درب‌های ضد سرقت ترک است.

از دیگر تفاوت میان این سه نوع می توان به جنس رویه آن ها اشاره کرد: درب های ضد سرقت چین از رویه فلزی یا استیل با رنگ کوره‌ای ساخته شده‌اند، در صورتی‌که درب‌های ضد سرقت ترک از رویه ام دی اف با روکش تمام چوب یا ام دی اف با رویه PVC ساخته شده‌اند.

توجه داشته باشید که تمامی درب‌های ضد سرقت باید بر روی آن ها قفل ضد سرقت نصب شود، در صورت عدم نصب قفل ضد سرقت درب شما همانند درب‌های معمولی است با وجود اینکه ممکن است از استاندارد جهانی بهره برده باشد.

پس به هنگام نصب حتما یادآور شوید تا قفل ضد سرقت را نیز روی درب شما نصب کنند.