۲۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۲

در پیامی؛

لاریجانی درگذشت «حجت‌الاسلام سیدابوالقاسم‌ شجاعی» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالقاسم‌ شجاعی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالقاسم‌ شجاعی از خطبای سرشناس تهران موجب تاسف و تاثر گردید.

این روحانی گرانقدر در سراسر عمر خویش به ترویج و تبلیغ دین و وعظ و خطابه اهتمام فراوان داشت.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان، برای آن مرحوم رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی»

زهرا علیدادی

