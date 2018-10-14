به گزارش خبرگزاری مهر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالقاسم شجاعی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و اناالیه راجعون
درگذشت حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالقاسم شجاعی از خطبای سرشناس تهران موجب تاسف و تاثر گردید.
این روحانی گرانقدر در سراسر عمر خویش به ترویج و تبلیغ دین و وعظ و خطابه اهتمام فراوان داشت.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم ایشان، برای آن مرحوم رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنم.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی»
