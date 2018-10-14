توجه بیشتر به حوزه سلامت در پدافند غیر عامل/ نصب دوربین‌ در شهر

به گزارش خبرنگار مهر، شورای پدافند غیرعامل استان قم غروب یکشنبه در استانداری قم برگزار شد که در این جلسه برخی از مدیران حوزه مربوطه به بیان اقدامات خود پرداختند.

در این جلسه علی‌اکبر رحیمی مدیر مرکز پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری قم گفت: برنامه‌های شهرداری برای هفته پدافند غیر عامل شامل برگزاری رزمایش سایبری، برگزاری دوره آموزشی در خصوص مقررات ملی ساختمان، اکران بنرهای متناسب با موضوع پدافند غیرعامل در سطح شهر، برگزاری جلسه کمیته پدافند غیرعامل، آموزش شهروندی که مغفول واقع شده است، می‌شود.

در ادامه حسن صبوری مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: تهیه نقشه راه‌های جاده‌ای و ریلی جایگزین، طراحی سامانه مدیریت شهری برای ارائه خدمات مورد نیاز مردم، بررسی و شناسایی مراکز اسکان اضطراری، بررسی طرح‌های هادی و طرح‌های شهری با موضوع پدافند غیر عامل، نحوه استفاده از مترو و راه‌ها به عنوان پناهگاه در شرایط اضطراری، پیگیری طرح اسکان شهری در سطح استان و نقش دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری و برگزاری دوره‌های آموزش مورد نیاز در حوزه پدافند غیر عامل از جمله برنامه‌های این اداره در خصوص پدافند غیر عامل است.

در این جلسه قربانی رئیس کارگروه بهداشت، سلامت و بیولوژیک پدافند غیرعامل بیان کرد: دستورالعمل تشکیل کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی ابلاغ شده و بر اساس تشکیلات جدید جلسه‌ای برگزار و مسائل مربوط به مدیریت بحران و برخورد با مسمومین با الکل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی گفت: ارتقای زیرساخت سایبری سامانه نگهداشت انبارهای دارویی، تکالیف دانشگاه در حوزه اسناد بالادستی نیز از دیگر اقدامات این حوزه در خصوص پدافند غیر عامل است.

رئیس کارگروه بهداشت، سلامت و بیولوژیک پدافند غیرعامل ادامه داد: در مسائل زیستی و سلامت نگرانی‌های بسیاری وجود دارد و نیازمند ورود بیشتر است زیرا مشکلاتی که در این زمینه ایجاد شده بسیار گسترده است.

برگزاری ۷۰ دوره کمک‌های اولیه توسط هلال احمر طی سال جاری

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان قم نیز در خصوص اقدامات این سازمان در زمینه پدافند غیر عامل افزود: طی سال جاری ۷۰ دوره کمک‌های اولیه توسط هلال احمر برگزار و چهار هزار و ۵۰۰ نفر از این دوره‌های آموزشی بهره‌مند شدند.

محمد گلفشان بیان کرد: تاکنون ۱۰۰ خانه هلال در روستاها، کارخانجات و ادارات استان قم تشکیل شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان قم گفت: بروزرسانی سازه‌های مدرسه امداد و نجات، ایجاد تیم واکنش سریع با استخدام ۱۵ نیروی آموزش دیده و فعالیت دائمی بالگرد هلال احمر از جمله اقدامات این سازمان است.

در ادامه جلسه محمدرضا موحد معاون عملیات سپاه علی ابن ابی‌طالب(ع) گفت: بسیج در انجام اقدامات پدافند غیرعامل دارای ظرفیتی گسترده است.

وی در خصوص برنامه‌های سپاه در هفته پدافند غیر عامل افزود: آموزش و رزمایش پدافند غیرعامل در ۱۲ آبان همزمان با سراسر کشور در چهار مدرسه، برگزاری دوره بازآموزی مربیان دفاعی با هماهنگی آموزش و پرورش، برگزاری دوره تربیت مربی پدافند غیرعامل به صورت اردوی چهار روزه و همچنین برگزاری دوره تخصصی پدافند غیرعامل برای بسیج مهندسین و جامعه پزشکی از جمله برنامه‌های سپاه علی بن ابی‌طالب(ع) در این هفته است.

شناسایی نقاط ضعف و قوت شهرک‌های صنعتی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز بیان کرد: مطالعه جامع و تدوین سند در شهرک‌های صنعتی که دارای مراکز حساس هستند انجام شده و نقاط ضعف و قوت شهرک‌ها شناسایی خواهند شد که در این خصوص در مرحله انتخاب مشاور برای انجام اقدامات لازم هستیم.

محمود سیجانی گفت: در مقاطعی در شهرک‌های صنعتی با قطعی برق مواجه می‌شویم که اخیراً یک واحد سی آج بی ۶ مگاواتی برای مقابله با این مشکل افتتاح شد.

در ادامه سماواتی رئیس کارگروه امنیتی و انتظامی پدافند غیرعامل قم بیان کرد: در بحث آموزش با توجه به نامه شورای عالی امنیت ملی موضوع تخلیه تلفنی و شگردهای آن بررسی می‌شود و در حوزه شهری فرمی برای تمامی دستگاه‌های اداری ارسال شده که ۱۸ بند داشت و عوامل نارضایتی مشخص شده و در بحث شهری نیز به صورت چهار منطقه دوربین‌های غیررسمی در نظر گرفته شده است که در زمان‌های بحرانی بتوانیم مورد استفاده قرار دهیم.