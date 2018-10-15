به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس اسکندری شامگاه یکشنبه در شورای پدافند غیرعامل استان قم که در استانداری قم برگزار شد، با بیان اینکه فضای مجازی تهدید جدی است که توجه کمتری به آن شده است، افزود: عمده آسیب‌هایی که جوانان و جامعه متحمل می‌شوند در حوزه فضای مجازی است که باید بیشتر در این زمینه سرمایه‌گذاری شود.

وی گفت: ما هر روز با حجمی وسیع از شایعات مواجه هستیم که ذهن جوانان را مخدوش می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با بیان ضرورت توجه به رضایت‌مندی عمومی افزود: با توجه به سابقه‌ای که از گذشته داریم چنانچه مردم از اوضاع و احوال رضایت داشته باشند هر کدام سربازانی برای دفاع از جامعه و انقلاب خواهند بود.

حجت الاسلام اسکندری بیان کرد: هیئت‌های مذهبی، ائمه جماعات و مبلغین و هیئت‌های دانش‌آموزی و از همه مهم‌تر کارکنان ادارات باید به مسئله پدافند غیر عامل توجه جدی داشته باشند.

پدافند غیرعامل در حوزه اجتماعی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد

فرماندار قم نیز در این جلسه اظهار داشت: پدافند غیرعامل در حوزه اجتماعی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد زیرا اعتماد جامعه در حوزه جنگ نرم در حال تهدید است و بنیان جامعه را تهدید می‌کند که باید در هفته پدافند غیرعامل مورد توجه قرار گیرد.

رضا سیار گفت: لازم است کارگروه اجتماعی در حوزه پدافند غیر عامل تشکیل شود.

وی عنوان کرد: نارضایتی مردم در بسیاری از حوزه‌ها می‌تواند با آموزش، ارائه اطلاعات و غیره برطرف شود.

فرماندار قم اظهار کرد: باید در روستاها و محلات شهرها در حوزه مسائل اجتماعی در قالب کارهای پدافندی اقدامات لازم را انجام دهیم و همچنین به نهادها نیز مأموریت لازم را ارائه دهیم تا بتوانیم به رضایتمندی مردم، ایجاد نشاط و امید در جامعه کمک کنیم.

گاز در قم ۷۸ درصد از سبد انرژی را تشکیل می‌دهد

مدیرعامل شرکت گاز استان قم نیز در این جلسه با بیان اینکه شرکت گاز در کشور ۷۰ درصد سبد انرژی را بر عهده دارد، افزود: در استان قم سبد انرژی در بخش گاز ۷۸ درصد است که نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی است.

علیرضا نصیری با اشاره به افتتاح سیستم‌های مانیتورینگ برای نخستین بار در شرکت گاز افزود: امروزه ایستگاه‌های ورودی گاز را می‌توان از داخل سیستم‌های خود کنترل کرد و مانع از هدر رفت گاز و دیر متوجه شدن قطعی گاز شد.

وی بیان کرد: در ایستگاه‌های گاز می‌توان اقدامات مکانیکی را برای حجم گازی که در شبکه موجود است انجام داد زیرا به وسیله سیستم مانیتورینگ قابل رؤیت است.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم گفت: کلیه خودروهای امداد گاز تحت کنترل هستند و با رخ دادن حادثه به سرعت خود را به محل حادثه می‌رسانند.

وی ضمن اشاره به افتتاح سامانه «سامک» افزود: مشترکین می‌توانند به صورت آنلاین از این نرم افزار برای کنترل میزان مصرف استفاده کنند.

نصیری بیان کرد: در گذشته مسئله انرژی هسته‌ای کمتر مورد توجه قرار گرفته بود که امروزه لوله‌های فشار قوی گاز با انرژی هسته‌ای کنترل می‌شود.

وی گفت: ما در منشأ ورودی گاز مشکل نداریم ولی لازم است مراکز استراتژیک دارای سوخت دوم باشند تا در شرایط خاص بتوانیم از آن‌ها استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان قم عنوان کرد: سوپر بلوک‌ها برای اینکه در شرایط اضطراری بتوانند تأسیسات را تحت کنترل داشته باشد مورد استفاده قرار گرفته است.