تشدید اتهامات آمریکا ناشی از شکست در برابر اراده ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا و مشاور امنیت ملی وی و همچنین بخش هایی از سند راهبرد مقابله با تروریسم آمریکا که در آن با طرح اتهامات واهی و بی اساس، ایران را متهم به حمایت از تروریسم و بی ثبات کردن منطقه غرب آسیا کرده است، ضمن رد این اتهامات، اظهار داشت: اینگونه اظهارنظرها، طرح اتهامات واهی و تکراری و خیالبافی هایی که اخیرا در سخنان مقامات آمریکایی، بویژه رئیس جمهور این کشور و برخی افراد نزدیک به وی تشدید شده است، ناشی از ناکامی های پی در پی ست که این کشور در ماه های اخیر در عرصه های مختلف در مقابل اراده راسخ ، مقاومت و تدبیر و خردورزی ایران و ایرانیان سر افراز داشته اند.



قاسمی افزود: آنچه جهانیان در اجلاس اخیر مجمع عمومی و نشست شورای امنیت مشاهده کردند داستان تنهایی و انزوای سیاست های یکجانبه گرایانه آمریکا بود و هر آن چه را که در ذهن مردم جهان به تصویر و تصور نشست هیچگونه انطباقی با رجزخوانی های معمول رئیس جمهور آمریکا و مشاور امنیت ملی او نداشت.



سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: از محتوای اظهارات ترامپ و بولتون و راهبرد منتشر شده با عنوان "راهبرد آمریکا برای مقابله با تروریسم" می توان ردپای جنگ طلبان آنش افروز و لابی برخی رژیم های منطقه که نامشان برای همیشه تاریخ مترادف با تروریسم و افراطی گری بوده و همچنان نیز مهمترین سرمنشاء فکری، تسلیحاتی و مالی گروه های تروریستی نام و نشان دار در منطقه هستند، به روشنی پیداست تا از این طریق و دادن آدرس غلط، افکار عمومی جهان را از کارنامه خونین ، ننگین و چرکین و اقدامات بی ثبات کننده و تجاوزکارانه خود در منطقه منحرف نمایند.