به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستوده عصر یکشنبه در نشست ستاد خدمات سفر در شهرستان کنگان اظهار داشت: تلاش‌های گسترده‌ای به منظور توسعه زیرساخت‌های در استان بوشهر صورت گرفته و شاهد اجرای طرح‌ها و پروژه‌های متعددی در نقاط مختلف استان هستیم.

وی در ادامه یکی از اولویت‌های استان بوشهر را توسعه بخش گردشگری به‌ویژه در مناطق ساحلی عنوان کرد و افزود: معرفی ظرفیت‌های گردشگری همه شهرها و روستاهای استان بوشهر باید انجام شود.

معاون عمرانی استاندار بوشهر تصریح کرد: مسئولان از طریق رسانه ملی و سایر رسانه‌ها و فضای مجازی باید در زمینه معرفی ظرفیت‌های گردشگری اقدام کنند تا مردم سایر نقاط کشور با این ظرفیت‌ها آشنا شوند.

وی یادآور شد: در جنوب استان، علاوه بر ظرفیت‌های گردشگری دریایی، گردشگری صنعتی نیز وجود دارد که باید ضمن معرفی این ظرفیت، نسبت به جذب گردشگران داخلی و خارجی اهتمام ورزیم و شهرداران نباید در این راستا هیچ فرصتی را هدر دهند.

ستوده تاکید کرد: در زمینه گردشگری دریایی و گردشگری صنعتی باید بستر را فراهم و مسیر را مشخص کنیم تا به اهداف مورد نظر برسیم.

معاون عمرانی استاندار بوشهر بیان کرد: از هفته جاری جلسات کنترل پروژه‌های عمرانی در استانداری و همچنین در دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود و پروژه‌های هدفگذاری شده برای افتتاح در دهه فجر به صورت مستمر مورد بازدید کارشناسان حوزه معاونت عمرانی استانداری قرار می‌گیرند.

ستوده تصریح کرد: با ارزیابی دقیق و علمی مبتنی بر واقعیت مدیران موفق دستگاه‌های عمرانی استان در دهه فجر به مردم معرفی و مورد تقدیر مدیریت ارشد استان نیز قرار می‌گیرند.

معاون عمرانی استاندار بوشهر در بازدید از پروژه‌های مهم عمرانی در شهرستان کنگان اظهار داشت: عدم تکمیل به موقع پروژه‌های عمرانی موجب یاس و ناامیدی مردم می‌شود و از همه توان و ظرفیت موجود برای تکمیل پروژه‌ها در حداقل زمان ممکن بهره می‌بریم.