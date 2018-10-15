نردبان پرنده خودران تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت UAVOS از تولید هواپیمای خودرانی موسوم به ApusDuo خبر داده که از نظر ظاهری شباهت زیادی به یک نردبان دارند، ولی در آزمایش های اولیه با موفقیت در ارتفاعی بالا و برای مدتی زیاد پرواز کرده است.

این هواپیما در ارتفاعی بیش از پهپادها و پایین تر از ماهواره ها پرواز می کند و در آزمایش های انجام شده تا ارتفاع ۲۰ هزار متری اوج گرفته است. از این هواپیما می توان برای کنترل شرایط زیست محیطی جو زمین، تسهیل دسترسی به اینترنت بی سیم، انتقال و انتشار امواج رادیویی در فواصل دور و انجام عملیات گشت زنی و کنترل نظامی استفاده کرد.

پیش از این فیس بوک یک نوع هواپیمای مشابه به نام zephyr را برای ارائه خدمات اینترنت پرسرعت در نقاط دورافتاده تولید کرده بود، ولی شکست در آزمایش های صورت گرفته تکمیل این طرح را متوقف کرد.

هواپیمای یادشده دارای دو بال موازی بسیار دراز است که از سه نقطه به یکدیگر متصل شده اند و بر روی آنها صفحات خورشیدی نیز به منظور تامین انرژی نصب شده است. هواپیماهای یادشده می توانند تا حداکثر یک سال در هوا باقی بمانند.

طول هر یک از بال های مدل فعلی تولید شده ۱۰ متر است و انتظار می رود این رقم تا ۲۸ متر برای مدل نهایی افزایش یابد.