سعید اسماعیل‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبر حریق منزل مسکونی شب گذشته در سه‌راه لتی بار سمنان، بیان کرد: سه دستگاه خودرو به همراه شش آتش‌نشان از ایستگاه‌های شماره دو و چهار سازمان آتش‌نشانی سمنان به حادثه اعزام شدند که خوشبختانه این حریق به‌طور کامل اطفا شد.

وی افزود: وقوع دود فراوان و تماس با مرکز فوریت‌های آتش‌نشانی، ۱۲۵ باعث حضور به‌موقع مأموران آتش‌نشانی در این منزل مسکونی شد که خوشبختانه کسی در حادثه آسیب ندرد.

ضرورت رعایت نکات ایمنی

رئیس سازمان آتش‌نشانی سمنان، گفت: تخلیه دود با ساکشن، قطع آب، گاز و برق، پیمایش درون منزل برای وجود افراد احتمالی و اطفای حریق در زمره اقدامات آتش‌نشانی در این عملیات بوده است.

اسماعیل‌پور درباره علت ماجرا نیز، توضیح داد: علت حریق باید با کارشناسی‌های بیشتر مشخص شود اما با فرارسیدن فصل سرما از همه مردم تقاضا داریم نکات ایمنی را درباره وسایل گرمایشی رعایت کنند.

وی از یک مورد عملیات برش انگشتر گیرکرده در دست خانم ۴۵ ساله سمنانی نیز خبر داد و گفت: گیرکردن انگشتر بعضاً باعث تورم انگشتان و جراحت می شود لذا از مردم می خواهیم حدالامکان از حلقه های تیتانیوم و یا استیل استفاده نکنند.