۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

انجام عملیات اطفای ۲ حریق در سمنان؛ حوادث مصدوم نداشتند

سمنان- رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از انجام عملیات اطفا دو حریق در سمنان خبر داد و گفت: طی این حوادث مصدومیت گزارش داده نشده است.

علی اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام عملیات امدادی دو حریق طی روز یکشنبه در شهر سمنان خبر داد و بیان کرد: خوشبختانه این حوادث بدون مصدوم گزارش داده شدند.

وی از آتش سوزی منزل مسکونی در شهرک گلستان سمنان خبر داد و افزود: دو خودرو عملیاتی و پنج آتش نشان عازم این ماموریت شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه نیروهای آتش نشانی با سرعت عمل بالا موفق به مهار حریق و پیشگیری از سرایت آن به دیگر بخش های منزل شدند، ادامه داد: علت حادثه آتش گرفتن پکیج این واحد مسکونی بوده است.

تاج آبادی با اشاره به اینکه حریق کانکس کارگاهی در منطقه مسکن مهر سمنان دیگر ماموریت امدادگران بود، اظهار داشت: دو خودرو اطفا حریق و پنج آتش نشان از ایستگاه شماره یک به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: با سرعت عمل و دقت در انجام عملیات عملیات اطفا حریق انجام گرفت اما علت این حادثه و میزان خسارت وارده نیازمند کار کارشناسی است.

