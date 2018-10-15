پسوردهای ضعیف در انگلیس ممنوع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، در حال حاضر صدها میلیون دستگاه، از عروسک هوشمند گرفته تا ماشین لباسشویی دیجیتال به اینترنت متصل هستند.

دیوید لیدینگتون یکی از سیاستمداران محافظه کار انگلیس در یادداشتی به این موضوع پرداخته و می نویسد: اما این دستگاه ها خطر امنیتی فزاینده ای به حساب می آیند زیرا در برابر حملات سایبری و هک ضعیف هستند. ما باید اکنون ریسک های امنیتی را کنترل کنیم. بیشتر اوقات این ریسک ها دره مین دستگاه ها هستند.

دولت انگلیس تخمین می زند به زودی تعداد دستگاه های متصل به اینترنت به ۴۲۰ میلیون واحد می رسد. این در حالی است که محققان قبلا هشدار داده اند که حدود ۱۵ درصد دستگاه های متفرقه را می توان به وسیله یک جستجوی ساده گوگل هک کرد.

به هرحال طبق راهنمای جدیدی که در هفته جاری در انگلیس ارائه می شود شرکت های تولید کننده باید پسوردهای ساده را مسدود کنند، همچنین پسوردهای پیش فرض روی دستگاه های اینترنت اشیا نیز باید مسدود شوند.

همچنین به گفته مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس، خرده فروشی ها نیز باید از ارائه محصولاتی که این استانداردها را ندارد، خودداری کنند.