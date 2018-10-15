«شب تولد» بهترین فیلم کوتاه جشنواره لینز اتریش شد

به گزارش خبرنگار مهر، جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره «لینز» اتریش به فیلم کوتاه «شب تولد» به کارگردانی امید شمس رسید. این جشنواره ۱۱ تا ۱۴ اکتبر برگزار شد.

این جشنواره به دلیل توجه ویژه به فیلم‌های کوتاه مستقل، فرصت ویژه‌ای برای به اشتراک‌گذاری تجربیات فیلمسازان مستقل با یکدیگر به شمار می‌آید.

فیلم کوتاه «شب تولد» به کارگردانی امید شمس، از تولیدات مدرسه ملی سینمای ایران است که پیش‌تر نیز حضور موفقی در رویدادهای داخلی و خارجی در حوزه سینمای کوتاه داشته است.

این فیلم کوتاه اتفاقات بین ۲ دوست را در یک شب روایت می کند.