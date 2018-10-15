احتمال قضایی شدن پرونده خاطیان پذیرش دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته اسامی برخی از داوطلبان رشته های پزشکی دانشگاه آزاد به عنوان ذخیره اعلام و تعدادی از واحدهای این دانشگاه اقدام به ثبت نام این افراد کردند اما پس از این روند اعلام شد که این فهرست ذخیره بوده و هیچ حقی برای افراد ایجاد نمی‌کند.

بنابراین به دلیل بروز این مشکل و سردرگمی داوطلبان و خانواده های آنها مامور پیگیری اشکالات و ابهامات پیش آمده در فرآیند اعلام نتایج پذیرش دوره های پزشکی سال ۹۷ این دانشگاه منصوب شد.

با وجود تمام اعتراض ها و سردرگمی های پیش آمده صبح امروز از سوی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی نتایج نهایی ذخیره رشته‌های پزشکی اعلام و تاکید شد که پذیرفته شدگان باید در روزهای ۲۴ تا ۲۹ مهرماه به واحد محل قبولی برای ثبت نام مراجعه کنند.

همچنین پس از اعلام نتایج نهایی ذخیره رشته های پزشکی محمد مهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه در پی مشکلات اخیر بوجود آمده برای داوطلبان پزشکی با صدور پیامی بر صیانت از حقوق داوطلبان تاکید کرد.

این درحالی است که این اشتباه از سوی مسئولان مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد صورت گرفته و به دلیل ضرر به داوطلبان مرکز بازرسی و رسیدگی به شکایات و مرکز حراست دانشگاه آزاد برای برخورد با خاطیان و مسببان این اتفاق در صدد اقدامات دیگری هستند.

بنابراین باتوجه به دستور سرپرست دانشگاه برای پیگیری موضوع به نظر می رسد با این دستور، احتمال قضایی شدن پرونده مسئولان و خاطیان مرتبط با سنجش و پذیرش دانشگاه وجود داشته باشد و راهی جز این روند برای احیای حقوق داوطلبان پزشکی این دانشگاه وجود نخواهد داشت.