اختصاص ۵۸ هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت گندم

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۵۸ هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت گندم اختصاص یافته است، بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۲ هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت گندم آبی اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: ۳۶ هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت گندم دیم اختصاص یافته است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: گندم مهمترین محصول زراعی چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

وی بیان کرد: در حال حاضر کشت پاییزه گندم در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در سالجاری خرید تضمینی گندم بر اساس کیفیت گندم در این استان انجام شد و گندم های با کیفیت در سطح استان خریداری شد که این امر نقش مهمی در افزایش کیفیت نان تولیدی در این استان دارد.