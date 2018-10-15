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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۷

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

اختصاص ۵۸ هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت گندم

اختصاص ۵۸ هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت گندم

شهرکرد- رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۵۸ هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت گندم اختصاص یافت.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۵۸ هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت گندم اختصاص یافته است، بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۲ هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت گندم آبی اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: ۳۶ هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت گندم دیم اختصاص یافته است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: گندم مهمترین محصول زراعی چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

وی بیان کرد: در حال حاضر کشت پاییزه گندم در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در سالجاری خرید تضمینی گندم بر اساس کیفیت گندم در این استان انجام شد و گندم های با کیفیت در سطح استان خریداری شد که این امر نقش مهمی در افزایش کیفیت نان تولیدی در این استان دارد.

کد مطلب 4430832

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