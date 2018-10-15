دلیل کنار گذاشتن سیدجلال حسینی از تیم ملی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از سئوالاتی که از قبل از جام جهانی تا الان همواره از کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی پرسیده شده است، بحث کنارگذاشتن سیدجلال حسینی از این تیم بوده است.

حسینی باوجود اینکه در این مورد به صورت شفاف اظهارنظر نکرده است اما مشخصا از تصمیم کی روش ناراحت و دلخور است. هرچند کی روش در این مدت به صورت غیرمستقیم پاسخ هایی درباره خط خوردن سیدجلال و وریا غفوری از لیست جام جهانی داده بود اما هنوز عده ای اعتقاد دارند شاید به خاطر مشکلات برانکو با کی روش این اتفاق رخ داده و سیدجلال دیگر دعوت نمی شود.

کی روش امروز در نشست خبری پیش از بازی با بولیوی هم مجددا در این ارتباط مورد سئوال قرار گرفت و دلیل کنارگذاشتن سیدجلال را «حرکت رو به جلو» تیم ملی عنوان کرد. کی روش امروز با احترام زیاد از سیدجلال صحبت کرد و حتی بالای سر او عکس کاپیتان پرسپولیس قرار داده شده بود.

سرمربی تیم ملی گفت: سیدجلال تاریخ سازی کرده است. ایشان با بنده هفت سال و نیم در تیم ملی بود. در یک تصمیم بنده اعتقاد داشتم بعضی از بازیکنان گزینه های اول من هستند. هیچکس نگفته و تصمیمی نگرفته بازیکنی را کنار بگذارد یا بی احترامی کند. اگر نیاز باشد در هر لحظه درب تیم ملی به روی بازیکنی مثل سیدجلال حسینی همیشه بازخواهد بود بخصوص با جایگاهی که وی دارد. البته ما باید به آینده هم فکر کنیم.

کی روش سپس با مثالی از علی دایی صحبتهایش را پیش برد و گفت: همیشه باید رو به جلو حرکت کنیم. اگر رو به جلو حرکت نمی کردیم الان علی دایی به جای سردار آزمون کنار من نشسته بود. (آزمون و مسعود شجاعی هم در نشست خبری حضور داشتند)

سرمربی تیم ملی سپس با عذرخواهی از سردار آزمون خاطرنشان کرد: ببخشید اگر می توانستم شما اینجا نبودی، علی دایی اینجا نشسته بود ولی این فوتبال است. بازیکنان می آیند و می روند.

تعریف و تمجیدهای کی روش از سیدجلال به اینجا ختم نشد و سرمربی تیم ملی از کاپیتان پیشین ایران به عنوان فردی یاد کرد که در «گوشه قلبش» جای دارد.