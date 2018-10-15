حاکمیت ادلب مانند دیگر شهرها باید به سوریه بازگردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در کنفرانس خبری مشترک با ابراهیم الجعفری همتای عراقی اش در دمشق گفت: حاکمیت شهر ادلب باید مانند دیگر شهرهای سوریه به این کشور بازگردد.

وی در ادامه افزود: توافق ادلب میان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صورت گرفته است. اردوغان می تواند این توافق را از سوی خودش محقق کند و به همین دلیل اعلام کردیم که ادلب مانند دیگر شهرها باید به حاکمیت سوریه بازگردد.

معلم تاکید کرد: ما می خواهیم این شهر را به صورت مسالمت آمیز بازپس گیریم وگرنه گزینه های دیگری نیز دراین خصوص وجود دارد. باید به روس ها در خصوص اجرایی کردن توافق ادلب زمان داد.

وی در ادامه گفت: امیدوارم که گذرگاه مرزی بوکمال میان عراق و سوریه هر چه سریع تر بازگشایی شود چرا که این مسأله به نفع هر دو کشور است.

ابراهیم الجعفری هم تاکید کرد: روابط عراق و سوریه ممتاز و برجسته و تاریخی است. من در سفرم به سوریه، ثبات و امنیت را بعد از پیروزی علیه تروریسم در این کشور احساس کردم.

وی افزود: بسته شدن گذرگاه ها میان دو کشور به دلیل وجود تروریستها صورت گرفت و به زودی این گذرگاه ها باز میشود. عراق هیچ گاه اجازه مداخله خارجی در روابطش با سوریه را نخواهد داد.