برپایی ۴۵ ایستگاه صلواتی برای پذیرایی از زائران کربلا در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، علی بقایی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین استان همدان از سال ۹۳ تاکنون میزبان زائران کربلای حسینی است، عنوان کرد: ارائه خدمت توسط این ستاد از سال ۹۵ رونق بیشتری گرفت.

جانشین ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین همدان ساماندهی و سازماندهی خدمات‌ در ایام اربعین را از اهداف شکل گیری این ستاد عنوان کرد و گفت: ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین مردمی است و سازمان‌های مردم نهاد نیز کمک حال ستاد هستند.

بقایی بابیان اینکه ستاد عتبات عالیات در موکب‌های نجف و کربلا فعالیت دارد و بر این اساس ۱۱ موکب در مسیرهای نجف تا کربلا مستقر شده است، عنوان کرد: در ایام میزبانی از زائران کربلای معلی ۴۵ ایستگاه صلواتی در استان همدان فعال خواهد شد.

وی بااشاره به اینکه ایستگاه‌های صلواتی از یکم آبان ماه فعالیت خود را آغاز می‌کنند و تا ۱۲ آبان ماه فعال خواهند بود، افزود: سال گذشته یک‌ میلیون و ۶۰۰ هزار زائر در ایام اربعین حسینی از همدان تردد و حدود ۷۰۰ هزار نفر نیز خدمات دریافت کردند.

جانشین ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین همدان بااشاره به اینکه استان همدان مسیر تردد زائران ۱۴ استان از ۴ ورودی است؛ اضافه کرد: زائران زنجانی از شیرین‌سو و کبودرآهنگ، زائران استان‌های شمالی و قزوین از ورودی رزن، زائران استان‌ مرکزی از آزادراه همدان و زائران استان‌های مرکزی، قم و اصفهان از ورودی ملایر وارد همدان شده و به سمت کربلا حرکت می کنند.

وی بابیان اینکه اسدآباد خروجی اصلی و تویسرکان خروجی فرعی زائران کربلا است، گفت: ۱۹۰ کیلومتر از مسیر آزادراه کربلا متعلق به همدان است.

بقایی همچنین خواستار کمک دستگاه‌های دولتی برای ساخت زائرسراهای دائمی شد و گفت: زائرسرای دائمی غیر از ارائه خدمت به زائران اربعین حسینی می‌تواند در مواقع نیاز به در راه ماندگان خدمات ارائه دهد.

وی همچنین بااشاره به اینکه ۷۰ درصد ایستگاه‌های صلواتی امکان شب‌مانی دارند و ایستگاه‌های فاقد این ظرفیت نیز حسینیه پشتیبان خواهند داشت؛ اضافه کرد: ایستگاه‌های صلواتی استان همدان امکان شب‌مانی ۱۰۰ هزار نفر را دارد.

مسئول امور روحانیون و ادارات ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین استان همدان نیز به حضور میلیونی زائران در همایش بزرگ اربعین اشاره کرد و گفت: خدمت به زائران اربعین حسینی در ایران و در همدان که در مسیر زائران قرارگرفته، با ایجاد ایستگاه‌های صلواتی انجام می‌شود.

حجت الاسلام عباس اسماعیلی بابیان اینکه استان همدان در این خصوص نسبت به سایر استان‌ها فعال‌تر است، گفت: ۴۵ ایستگاه صلواتی در مسیر رفت و برگشت زائران در استان همدان فعال خواهد شد.

وی اضافه کرد: در ایستگاه‌های صلواتی خدمات پذیرایی، شب‌مانی و استراحت زائران در نظر گرفته شده است.