پرونده چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با برگزاری مراسم اختتامیه در سالن کوه نور هتل امیرکبیر شهرستان اراک صبح امروز ۲۳ مهرماه ۹۷ بسته شد.

در این مراسم آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی نماینده ولی فقیه و امام جمعه اراک، حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی نماینده ولی فقیه و رییس سازمان اوقاف، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی رییس مرکز امور قرآنی، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، سیدعلی آقازاده استاندار استان مرکزی، نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی و مسئولان شهری و استانی حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم، حامد شاکرنژاد، قاری بین المللی قرآن به تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید پرداخت و در ادامه آیت الله دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی آقازاده استاندار مرکزی و ریاست ستاد معین مسابقات به سخنرانی پرداختند.

رشد ۱۱ درصدی در حوزه فعالیت های قرآن داشتیم

در ابتدا حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی؛ نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف در این مراسم اظهار کرد: در تمام مناطق کشور به برکت امام (ره)، خون پاک شهدا و وجود مقام معظم رهبری که نسبت به قرآن کریم توجه و تاکید دارند، تلاوت و فرهنگ قرآنی جاری و ساری است.

وی افزود: جا دارد از همه دست‌اندرکاران، فعالان قرآنی، متسابقین که در این مسابقات حضور داشتند و همچنین میزبانی همشهریان خود در استان مرکزی تشکر و قدردانی کنم.

نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به توسعه فعالیت‌های قرآنی در کشور گفت: در این ۹ سال حضور بنده در مجموعه اوقاف شاهد پیشرفت و همکاری بالایی در بخش قرآن کریم هستیم به‌طوریکه در آن دوران ۳۶ هزار نفر در مسابقات قرآنی کشور شرکت داشتند و در سال ۹۶طبق گزارشات بیش از ۴۰۰هزار نفر شرکت کردند که نشانگر رشدی حدود ۱۱ برابری در حوزه فعالیت‌های قرآنی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی خاطرنشان کرد: شهید آنجفی از شهدای بزرگ این استان که از دوستان بنده بود در وصیت‌نامه خود توصیه کرده که از روحانیت جدا نشوید و با روحانیت انقلاب و همراه انقلاب و ولایت همراه باشید.

وی یادآور شد: خدا را بر این نعمت شاکریم که از تمام استان‌ها نخبگان قرآنی در آن حضور یافته و در کمال امنیت و آرامش در یک رویداد بزرگ قرآنی به برکت مجاهدت دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برگزار شد.

قرآن از ۱۴۰۰ سال قبل بشارت به ظهور داده است

آیت‌الله دری نجف‌آبادی؛ نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز در این مراسم بیان داشت: خداوند را سپاسگذاریم که به ملت ما این بیداری را داد که در خدمت قرآن و اهل بیت (ع) به سمت کمال حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: قرآن ناطق در یک هزار و ۴۰۰سال قبل به عصر ظهور بشارت داده است؛ عصری که حق، عدل و عدالت، انسانیت و فضلیت حاکم می‌شود و امروز بعد از ۱۴ قرن، آثار و برکات آن را در ایران مشاهده می‌کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: در ۱۰۵ سال قبل در بدترین شرایط جنگ جهانی اول، آقانورالدین اراکی با وجود شرایط سخت آن زمان، توانست ۲۳ جزء قرآن را تفسیر کند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی از مرحوم ملافتحعلی اراکی که در زمینه تفسیر خدمات بزرگی را ارائه کرده است یاد کرد و گفت: ایشان خدمات ارزنده‌ای در زمینه تفسیر قرآن ارائه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: از تمام جوانانی که در زمینه‌های تفسیر و قرائت و حفظ لبیک‌گوی مقام معظم رهبری هستند و در این راه قدم برمی‌دارند، کمال تشکر را دارم.

قرآن هماهنگی بین عقیده و عمل ایجاد می کند

در ادامه سید علی آقازاده استاندار مرکزی گفت: قرآن معجزه جاویدان است و تا روز قیامت برای بشر باقی می ماند و یکی از اوصاف این کتاب ارزشمند هدایتگری است که فقط از طریق کتاب آسمانی صورت می‌گیرد.

استاندار مرکزی افزود: قرآن ما را به آیین و قوانین صحیح رهنمون می‌کند که پابرجا ترین راه ها است، چرا که عقایدی را عنوان می کند که روشن و خالی از خرافات است.

وی خاطرنشان کرد: قرآن هماهنگی بین عقیده و عمل ایجاد کرده و همه را به سوی خدا می خواند و قوانین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ارائه کرده که همه جنبه های مادی و معنوی انسان را رشد می‌دهد.

آقا زاده بیان داشت: قرآن کتاب معارف و اصول عقاید دینی است. قرآن کتاب دستورالعمل است که فقه ما از آن بهره‌مند می‌شود و قوانین آن با همه تمدن ها سازگار است و نظام برادری را براساس عدل و مبارزه با ستمکاری پیشنهاد می کند.

استاندار مرکزی افزود: انسان امروز آماج هجمه ها و جاذبه های گذرا است و زمانی که در پیمودن پر پیچ و خم زندگی سرگشته می ماند، بیش از هر زمان دیگری به هدایت و راهنمایی نیاز دارد. در این میان مستحکم ترین هدایتگر، کلام نورانی وحی می باشد.

در بخش بعدی مراسم از برگزیدگان نهایی رشته حفظ ۱۰، ۲۰ و حفظ کل و همچنین افراد برتر رشته‌های ترتیل و قرائت تحقیق در بخش خواهران قدردانی و تجلیل شد.

مدیحه سرایی گروه فدک از استان مرکزی، پخش کلیپ شهدا و مستند و تجلیل از مقام شامخ شهدا از دیگر برنامه های این اختتامیه بود.

چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از ۱۰ مهرماه در اراک آغاز شد و امروز ۲۳مهرماه و بعد از ۱۴روز رقابت متسابقین در رشته‌های آوایی و معارفی به کار خود پایان دارد.

گفتنی است، دوره چهل و دوم این مسابقات نیز قرار است در سال ۱۳۹۸به میزبانی استان اصفهان برگزار شود.