رسانه انگلیسی: اروپا نگران کاهش حمایت آمریکا از اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه انگلیسی «آی‌پیپر» در گزارشی نوشت که متحدان اوکراین نگران‌ هستند حمایت آنها از حملات نیروهای مسلح این کشور به زیرساخت‌های روسیه، به‌ویژه پالایشگاه‌های نفت، خشم «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا را برانگیزد و به بروز اختلافات علنی میان واشنگتن و متحدان کی‌یف منجر شود.

بر اساس این گزارش، نگرانی کشورهای حامی اوکراین از آنجا ناشی می‌شود که ادامه پشتیبانی از حملات به تأسیسات راهبردی روسیه می‌تواند روابط آنها با دولت ترامپ را تحت تأثیر قرار دهد؛ دولتی که درباره نحوه حمایت از اوکراین و چگونگی پایان دادن به جنگ مواضع خاص خود را دنبال می‌کند.

این نگرانی در شرایطی مطرح می‌شود که ترامپ پیش‌تر با حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه مخالفت کرده بود. همچنین گزارش‌هایی درباره احتمال استفاده واشنگتن از اهرم کمک‌های نظامی و اطلاعاتی برای متوقف کردن این حملات منتشر شده است.

در صورت تشدید اختلافات بر سر این موضوع، متحدان اروپایی اوکراین ممکن است با دشواری بیشتری در هماهنگ کردن سیاست‌های خود با واشنگتن مواجه شوند؛ به‌ویژه آنکه حمایت نظامی و اطلاعاتی آمریکا همچنان یکی از مسائل مهم در معادلات جنگ اوکراین به شمار می‌رود.