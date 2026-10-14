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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۵

روز جهانی عصای سفید؛ فراتر از محدودیت‌های بینایی

روز جهانی عصای سفید؛ فراتر از محدودیت‌های بینایی

رئیس سازمان بهزیستی، توجه به روز جهانی عصای سفید را فراتر از محدودیت‌های بینایی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد حسینی، در پیامی به مناسبت روز جهانی عصای سفید عنوان داشت: بیست‌وسوم مهرماه، برابر با پانزدهم اکتبر، در تقویم جهانی به نام روز عصای سفید شناخته می‌شود؛ نمادی از استقلال، تحرک، آگاهی و حق برخورداری افراد نابینا و کم‌بینا از فرصت‌های برابر در زندگی فردی و اجتماعی. این مناسبت، افزون بر پاسداشت توانمندی‌ها و دستاوردهای این گروه از شهروندان، فرصتی ارزشمند برای بازنگری در عملکرد دولت، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای قانون‌گذار و نظارتی در زمینه صیانت از حقوق آنان و رفع موانع مشارکت مؤثر اجتماعی است.

امروز، جامعه ما در شرایطی دشوار و در مواجهه با محدودیت‌های اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه قرار دارد؛ شرایطی که بی‌تردید بر روند توسعه و فراگیری خدمات اجتماعی تأثیرگذار است. با این همه، دشواری‌های موجود نباید ما را از یک اصل بنیادین غافل سازد: فراهم‌کردن زمینه حضور برابر، مستقل و اثرگذار افراد دارای معلولیت، از جمله افراد نابینا و کم‌بینا، نه صرفاً اقدامی حمایتی، بلکه مسئولیتی قانونی، اجتماعی و انسانی است.

بر اساس قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، فراهم‌سازی زمینه مشارکت این افراد در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی، مستلزم همکاری و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌های ذی‌ربط است. تحقق این هدف، زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که افراد نابینا و کم‌بینا نه صرفاً به‌عنوان دریافت‌کنندگان خدمات، بلکه به‌عنوان شهروندانی برخوردار از حقوق برابر، صاحبان دانش و تجربه و سرمایه‌های ارزشمند انسانی جامعه به رسمیت شناخته شوند و امکان حضور مؤثر آنان در فرآیندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا فراهم آید.

سازمان بهزیستی با اتکا به مأموریت‌های قانونی خود و در تعامل با تشکل‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های غیردولتی فعال در حوزه نابینایان و کم‌بینایان، مشارکت فعال این افراد را یکی از راهبردهای اساسی در مسیر توانمندسازی، برابرسازی فرصت‌ها و تحقق تلفیق اجتماعی می‌داند. باور ما این است که سیاست‌گذاری برای افراد دارای معلولیت، بدون شنیدن صدای آنان و بهره‌گیری از تجربه‌ها، دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های خودشان، نمی‌تواند به تحقق کامل حقوق و نیازهای واقعی آنان منجر شود.

از این رو، همگرایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها برای رفع موانع حضور اجتماعی افراد نابینا و کم‌بینا ضرورتی انکارناپذیر است. مناسب‌سازی فضاهای عمومی و شهری، توسعه حمل‌ونقل دسترس‌پذیر، فراهم‌کردن امکان دسترسی برابر به اطلاعات، منابع آموزشی، خدمات اداری و پایگاه‌های اطلاعاتی و نیز ارتقای دسترس‌پذیری محیط‌های دیجیتال و فضای مجازی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند استقلال فردی و فرصت حضور برابر این شهروندان را تقویت کند.

با این حال، دسترس‌پذیری تنها به اصلاح محیط‌های فیزیکی و فراهم‌کردن امکانات فنی محدود نمی‌شود. گاه موانع نگرشی، پیش‌داوری‌ها و ناآگاهی‌های اجتماعی، بیش از موانع محیطی، مسیر مشارکت افراد دارای معلولیت را دشوار می‌سازند. از همین رو، ترویج فرهنگ احترام به تفاوت‌های انسانی، تقویت مسئولیت اجتماعی و اصلاح نگرش عمومی نسبت به توانمندی‌های افراد نابینا و کم‌بینا، باید در کنار برنامه‌های اجرایی و حمایتی مورد توجه قرار گیرد.

در این میان، اصحاب قلم، فعالان رسانه‌ای، نهادهای فرهنگی و آموزشی و تک‌تک اعضای جامعه نقشی مهم و اثرگذار بر عهده دارند. بازنمایی صحیح توانمندی‌ها و دستاوردهای افراد نابینا و کم‌بینا، پرهیز از نگاه ترحم‌آمیز و تأکید بر حق انتخاب، استقلال و مشارکت آنان، می‌تواند به شکل‌گیری نگرشی عادلانه‌تر و انسانی‌تر در جامعه کمک کند.

روز جهانی عصای سفید، دعوتی است به اینکه فراتر از محدودیت‌های بینایی، توانایی‌ها، استعدادها و ظرفیت‌های انسانی را ببینیم؛ موانع را شناسایی و برطرف کنیم و به جای تصمیم‌گیری درباره افراد نابینا و کم‌بینا، زمینه مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم سازیم. نابینایان را بهتر ببینیم؛ یعنی حقوقشان را به رسمیت بشناسیم، توانمندی‌هایشان را باور کنیم و برای حضور مستقل و اثرگذارشان در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی، فرصت‌های برابر فراهم آوریم.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز جهانی عصای سفید، این مناسبت را به تمامی افراد نابینا و کم‌بینا، خانواده‌های گرامی آنان، فعالان اجتماعی، متخصصان و کنشگران این حوزه تبریک می‌گویم و امیدوارم با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و مشارکت فعال جامعه هدف، گام‌های مؤثرتری در مسیر رفع موانع، تحقق حقوق شهروندی و ساختن جامعه‌ای دسترس‌پذیر، فراگیر و برخوردار از فرصت‌های برابر برای همگان برداریم.

کد مطلب 6977364
مهدیه حسن نائینی

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