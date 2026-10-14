انتقاد «دنیس اکرت» از داوری و غیبت تماشاگران در بلژیک

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استانداردلیژ و شارلوا در هفته هشتم ژوپیلر لیگ روز یکشنبه ۱۹ مهر به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شارلوا خاتمه یافت.

دنیس اکرت آینسا (درگاهی) در رابطه با این بازی اظهار داشت:طبیعتا بازی نزدیکی بود و فکر می‌کنم هر دو تیم می‌خواستند برنده شوند و این موضوع را نیز در زمین نشان دادند. با این حال، به اعتقاد من ما موقعیت‌های واضح‌تری برای گلزنی داشتیم. باید تمام صحنه‌ها را دوباره بررسی کنم و درباره عملکرد داور نیز با دقت بیشتری نظر بدهم، اما فکر نمی‌کنم او امروز قضاوت خوبی انجام داده باشد. اتفاقات کوچک زیادی علیه ما رقم خورد.

او ادامه داد: احساس نمی‌کردم داور کنترل بازی را در اختیار دارد و در طول ۹۰ دقیقه چنین حسی وجود نداشت که او بتواند مسابقه را به‌خوبی مدیریت کند. در پایان بازی نیز دو صحنه مشکوک به پنالتی وجود داشت که نمی‌دانم واقعاً پنالتی بودند یا خیر و باید دوباره آنها را ببینیم. با وجود شکست، نمی‌توانم بگویم تیم ما عملکرد بدی داشت یا ضعیف‌ترین تیم زمین بودیم. با این حال، سه شکست متوالی شرایط را دشوار کرده است و باید هرچه زودتر از این وضعیت خارج شویم.

مهاجم ایرانی استاندارد لیژ در واکنش به این موضوع که اشتباهات در جزئیات مسابقات، به‌ویژه روی ضربات ایستگاهی، باعث فاصله گرفتن این تیم از شارلروا شده است، گفت: بارها درباره اهمیت جزئیات صحبت کرده‌ایم. این هفته نیز تمرینات زیادی روی ضربات ایستگاهی انجام دادیم. بازیکنان هم در سه هفته گذشته، با وجود اینکه برخی از آنها در اختیار تیم‌های ملی بودند، روی این مسائل کار کردند، اما باید منسجم‌تر و متمرکزتر باشیم.

او افزود: در فوتبال مدرن، حدود یک‌سوم گل‌ها از روی ضربات ایستگاهی به ثمر می‌رسند، اما ما نه‌تنها نمی‌توانیم از این موقعیت‌ها برای گلزنی استفاده کنیم، بلکه از همین راه گل می‌خوریم. اگر می‌خواهید تیم بزرگی باشید، باید تعداد گل‌های دریافتی از ضربات ایستگاهی را کاهش دهید و خودتان از این موقعیت‌ها بیشتر گل بزنید. در جریان بازی احساس می‌کردم تیم ما در شرایط خوبی قرار دارد و بازی نزدیکی ارائه می‌دهد. موقعیت‌های مناسبی هم برای گلزنی داشتیم، اما از آنها استفاده نکردیم و متأسفانه شکست خوردیم.

اکرت در ادامه، درباره تکرار اشتباهات تیمش در دفاع از ضربات ایستگاهی و خطایی که پیش از گل حریف رخ داد، توضیح داد: این دومین مسابقه متوالی است که به دلیل یک ضربه ایستگاهی شکست می‌خوریم. فکر می‌کنم رایان انتظار داشت داور خطای هند اعلام کند و به همین دلیل تمرکزش را از دست داد و به‌جای ادامه دادن بازی، مرتکب خطا شد. ما درباره این موضوع نیز صحبت کرده‌ایم؛ اگر خطا کردید یا داور خطایی اعلام نکرد، باید به بازی ادامه دهید و بعداً درباره آن صحبت کنید.

وی تصریح کرد: بازیکنان ممکن است مرتکب خطا شوند، اما نباید اجازه دهند چنین اتفاقی به دریافت گل منجر شود. حریف امروز کرنرهای زیادی به دست آورد و ما بیشتر آنها را به‌خوبی دفاع کردیم، اما در فوتبال اگر حتی برای یک ثانیه تمرکزتان را از دست بدهید، تیم‌هایی مانند شارلروا در شرایط فعلی از این فرصت‌ها نهایت استفاده را می‌کنند. ما نتوانستیم این کار را انجام دهیم و در نهایت شکست خوردیم.

مهاجم ایرانی استاندارد لیژ با اشاره به دشواری شکست در دربی خانگی گفت: باختن دربی در خانه واقعاً سخت است، به‌خصوص وقتی هواداران هم در ورزشگاه حضور ندارند. فضای عجیبی بود و شرایط مسابقه شباهتی به دوران کرونا داشت. نبود هوادارانمان در چنین دیداری کاملاً احساس می‌شد، زیرا آنها همیشه نیروی مضاعفی به ما می‌دهند و امروز جای خالی‌شان را حس کردیم.

او در توضیح تاثیر غیبت تماشاگران بر عملکرد تیمش اظهار کرد: بدون هواداران، انگیزه و شرایط بازی یکسان نیست. ما همچنان با انگیزه وارد زمین می‌شویم و همیشه برای پیروزی تلاش می‌کنیم، اما وقتی حرکت خوبی انجام می‌دهید و تمام ورزشگاه شما را تشویق می‌کند، انرژی بیشتری می‌گیرید. وقتی ورزشگاه پر است و هواداران پشت تیم هستند، انگار یک بازیکن اضافه دارید؛ همان چیزی که به آن یار دوازدهم می‌گویند. بدون این حمایت، آن نیروی مضاعف را دریافت نمی‌کنید و این موضوع به‌ویژه در بازی‌های خانگی اهمیت دارد.

اکرت در پاسخ به پرسشی درباره احساسش پس از سومین شکست متوالی و مقایسه شرایط فعلی تیم با شروع خوب فصل، گفت: فکر می‌کنم بدترین بازی فصل خود را در مسابقه‌ای دیگر انجام داده بودیم، اما در این دیدار عملکرد نسبتاً خوبی داشتیم و اصلاً نباید شکست می‌خوردیم. باید به‌اندازه کافی باهوش می‌بودیم تا نتیجه را حفظ کنیم و به یک تساوی برسیم.

او ادامه داد: در این مسابقه نیز نباید بازنده می‌شدیم. می‌توانستیم بازی را با نتیجه صفر بر صفر به پایان برسانیم یا حتی با یک گل پیش بیفتیم و سپس از نتیجه خود تا پایان مسابقه دفاع کنیم، اما حریف این کار را انجام داد. آنها از فرصتی که داشتند استفاده کردند و گل زدند. در آن لحظه خاص، حریف کمی هوشیارتر و دقیق‌تر عمل کرد و همین تفاوت نتیجه را رقم زد.

مهاجم ایرانی استاندارد لیژ در پایان خاطرنشان کرد: اکنون باید تلاش کنیم شرایط را تغییر دهیم و تا جای ممکن به پیروزی‌های بیشتری برسیم. ابتدا باید در جام حذفی به دنبال برد باشیم و سپس برای مسابقه مقابل خنت آماده شویم.