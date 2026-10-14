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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۹

نشست بین‌المللی «بررسی انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل» + فیلم کامل

نشست بین‌المللی «بررسی انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل» + فیلم کامل

نشست بین‌المللی «انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل؛ تغییر سیاسی یا تداوم وضع موجود؟» با حضور کارشناسان و پژوهشگران حوزه اسرائیل و مسائل بین‌الملل در خبرگزاری مهر برگزار شد.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: نشست بین‌المللی «انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل؛ تغییر سیاسی یا تداوم وضع موجود؟» روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از کارشناسان و پژوهشگران حوزه اسرائیل و مسائل بین‌الملل در خبرگزاری مهر برگزار شد.

در این نشست، منصور براتی، پژوهشگر حوزه اسرائیل، إنجی بدوی، پژوهشگر حوزه اسرائیل از مصر، محمود مصلح خان، کارشناس مسائل بین‌الملل از ترکیه، محمد یزدان‌پناه، کارشناس مسائل اسرائیل و محمدرضا مرادی، مدیرکل بین‌الملل و اخبار خارجی خبرگزاری مهر، به بررسی ابعاد مختلف انتخابات پیش‌روی رژیم صهیونیستی و چشم‌انداز تحولات سیاسی این رژیم پرداختند.

فیلم کامل این نشست را در ادامه مشاهده کنید.

کد مطلب 6977362

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