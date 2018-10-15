به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش شبانه روزی و مخلصانه عوامل اجرایی ستاد بازسازی عتبات عالیات و تولیت و خادمین حرم مطهر علوی طی روزهای گذشته، بخش زیارتی صحن و شبستان حضرت زهرا(س) آماده میزبانی زائران اربعین شد.

علیرضا فداکار رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات نجف اشرف با بیان اینکه تعدادی از زائران هم اکنون خود را به شهر نجف که مبدا پیاده روی اربعین است، رسانده‌اند افزود: با بازگشایی صحن مطهر حضرت زهرا (س) از فردا(ششم صفر ۱۴۴۰) پذیرای زائران حرم مولای متقیان خواهیم بود.

وی با اشاره به افزایش شمار زائران اربعین در شهر نجف اشرف گفت: با تمهیدات اندیشیده شده و همت خادمان موکب‌های ایرانی و همکاری برادران عراقی، مشکلی در پذیرائی از زائران نداریم.

رئیس کمیته اسکان و تغذیه نجف اشرف تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود با روند کنونی ورود زائران به شهر نجف اشرف، ظرفیت اسکان و تغذیه ایجاد شده با همت برادران عراقی و موکب‌های ایرانی پاسخگوی نیازها باشد.

فداکار خاطرنشان کرد: میزبانان اصلی مراسم اربعین حسینی مردم عزیز و دولت عراق هستند، لذا لازم است که هموطنان عزیز با رعایت آداب مهمانی به این زیارت مقدس مشرف شوند.