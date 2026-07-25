تعامل فرهنگی زائران ایرانی و موکب داران عراقی در رویداد جهانی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید احمدی در برنامه«به خانه بر میگردیم» شبکه تهران با اشاره به حضور گسترده خانواده‌ها در پیاده‌روی اربعین، افزود: بخش قابل توجهی از جمعیت میلیونی زائران را خانواده‌ها تشکیل می‌دهند و حدود ۴۰ درصد از این جمعیت بانوانند؛ بانوانی که بسیاری از آنان در کنار مادران و خواهران خود در این سفر حضور می یابند.

وی به نقش مهم خانواده‌های عراقی در فراهم‌سازی بسترهای اسکان و پذیرایی از زائران اشاره و تصریح کرد: سال گذشته بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار زائر ایرانی در منازل مردم عراق اسکان یافتند.

آقای احمدی در ادامه از نرم‌افزار «موکب» به عنوان بستری برای ثبت‌نام خانواده‌های ایرانی جهت اسکان در خانه‌های عراقی یاد کرد و گفت: در بسیاری از این خانه‌ها امکانات زیادی همچون محل استحمام، شتشوی لباس و خدمات پذیرایی برای زائران فراهم است.

نماینده بعثه مقام معظم رهبری در ستاد مرکزی اربعین ادامه داد: اربعین فرصتی برای همدلی است، سفری که خانواده‌ها فرصت خوبی برای کنار هم بودن پیدا می‌کنند و زمینه‌ای برای تمرین زندگی جمعی، مراقبت از یکدیگر، احترام به بزرگ‌ترها و توجه به کودکان و افراد کم‌توان است.

وی همچنین بر اهمیت تعاملات فرهنگی میان زائران ایرانی و خانواده‌های میزبان عراقی تأکید کرد و از ابتکارهایی مانند «لواء الخدمة الحسینیه» برای خدمت رسانی مردم عراق به زائران و طرح «تکریم» کمیته فرهنگی اربعین برای قدردانی از میزبانان عراقی یاد کرد.

این استاد دانشگاه، زائران را به رعایت آداب میزبانی، کوتاه کردن زمان اقامت در منازل مردم عراق و کمک به امور خانه‌های میزبانان توصیه کرد و گفت: اربعین صحنه‌ای برای تربیت اجتماعی، تقویت فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی و تعمیق روابط مردمی میان ملت ایران و عراق است.