به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس امروز دوشنبه درباره موضوع قتل جمال خاشقجی منتقد عربستان در کنسولگری ریاض در استانبول گفت: این موضع بسیار نگران‌ کننده است.

وی با تکرار مواضع پیشین این کشور در این خصوص به «حمایت کامل لندن از تحقیقات ترکیه» در این خصوص بسنده کرد.

جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد محمد بن سلمان و ستون نویس روزنامه واشنگتن پست آمریکا چندی پیش (۲ اکتبر سال جاری میلادی) به همراه نامزد ترکیه ‌ای خود «خدیجه چنگیز» برای انجام کارهای ازدواج خود به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد و پس از آن ناپدید شد.