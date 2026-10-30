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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

سقوط بالگرد نیروهای اتحادیه اروپا در بوسنی با ۴ کشته و ۱۱ زخمی

سقوط بالگرد نیروهای اتحادیه اروپا در بوسنی با ۴ کشته و ۱۱ زخمی

درحادثه سقوط بالگرد شینوک ایتالیایی متعلق به نیروهای اتحادیه اروپا در بوسنی، ۴ نفر کشته و ۱۱ تن زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، سقوط یک بالگرد متعلق به نیروهای اتحادیه اروپا در بوسنی، ۴ کشته و ۱۱ زخمی برجای گذاشت.

بر اساس بیانیه‌ صادره از سوی نیروهای اتحادیه اروپا، یک بالگرد متعلق به نیروهای حافظ صلح اتحادیه اروپا در بوسنی در شمال این کشور سقوط کرد و ۴ نفر از سرنشینان آن کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند.

بالگرد CH-۴۷ شینوک ایتالیایی حین تمرین معمول در منطقه‌ ای در اطراف شهر برچکو سقوط کرد.

نیروهای اتحادیه اروپا (EUFOR) اعلام کردند که مجروحان در حال حاضر در وضعیت پایداری هستند و تحت درمان پزشکی قرار دارند.

تحقیقات «کامل و جامعی» در حال انجام است و اطلاعات بیشتر بعدا منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6994090

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