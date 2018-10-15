شهرداری اهواز در زمینه ایجاد تعامل با مسئولان کشوری خروجی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار جهانبخشی عصر امروز در پنجاه و دومین جلسه شورای شهر اهواز گفت: درخصوص بحث قانونی بودن طرح سئوال از شهردار اهواز خوشبختانه در ماده ۸۳ به صراحت عنوان شده در مجموع قوانین شوراها تذکرات را می توان به صورت روشن عنوان کنیم اما به مکتوب و شفاهی بودن اشاره نشده است.

وی افزود: طی چند ماه گذشته 40 سئوال از شهردار اهواز به صورت مکتوب تقدیم کردم که شهردار اهواز بعد ۱۰ روز به درخواست ارائه پاسخ سئوال ها جواب داد که یعنی سئوال ها به دست وی رسیده است. انتظار داشتیم شهردار پس از طرح سئوال ها به صحن علنی می آمد و پاسخگوی سئوالات می شد چون بحث طرح سئوال به معنی استیضاح نیست.

جهانبخشی گفت: وظیفه قانونی اعضای شوراست که مطالبات مردم را مطرح کنند. بارها به شهردار گفته شد که ماهی یک بار برای ارائه عملکرد در صحن حاضر شود. بیش از یک سال از عمر شورا گذشته و مردم نسبت به عمران سرمایه گذاری خدمات شهری مردم انتقاد دارند.

عضو شورای شهر اهواز با بیان اینکه همه کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است، بیان کرد: چرا این مشکلات فقط باید برای اهواز باشد و سایر کلانشهرها اینطور نیست؟ ما مرکز استانی هستیم که منابع عظیم ثروت را دارد باید با ارتباط برنامه ریزی حل کنیم اما متاسفانه برنامه ریزی وجود نداشته تست.

وی ادامه داد: هرجایی که مشکل داریم اعضای شورا در کنار شهرداری هستند؛ نمایندگان اهواز در مجلس شورای اسلامی باید با حضور در صحن در شورای شهر پاسخگوی مردم باشند.

عضور شورای شهر اهواز با بیان اینکه متاسفانه شهرداری در خصوص ایجاد تعامل با مسئولان کشوری خروجی نداشته است، گفت: طبق قانون پاسخ های شهردار به سئوال های مطرح شده باید در یک مدت زمان مشخص بررسی و نتیجه به رئیس شورای شهر ارائه شود که این روند را طی خواهیم کرد.

لزوم استفاده از تمامی ظرفیت ها

همچنین در این جلسه رحیم کعب عمیر دیگر عضو شورای شهر اهواز با بیان اینکه با گذشت یک سال و نیم از عمر شورای‌شهر، باید گفت تاکنون بیشتر به موارد جزئی پرداخته شد، اظهار کرد: شورا متولی شهر است، آیا وقت آن نرسیده که با دستگاه‌هایی مثل شرکت نفت، بنیاد مستضعفان، بنیاد فرمان امام(ره) و سازمان راه و شهرسازی که اراضی دولتی را در اختیار دارند در خصوص ساماندهی برخی امور مثل دست فروشان جلسه برگزار کنیم؟ ما متولی شهر هستیم اما اراضی دولتی در اختیار ما نیستند که بتوانیم بازار روز، بازار شب و جمعه بازار را راه‌اندازی کنیم.

وی افزود: آیا وقت آن نرسیده که با پلیس راهور و قوه قضائیه جلسه برگزار کرده و در خصوص ساماندهی مسافربرهای شخصی و ایجاد امنیت و رفاه در این خصوص تصمیم گیری شود؟ باید با اداره ثبت و ادارات مربوطه مثل بنیاد مستضعفان جلسه برگزار کنیم تا نسبت به سنددار کردن مناطقی مثل منبع‌آب، حصیرآباد، کوی رمضان، کوی علوی، بخشی از کوی فرهنگیان، ملاشیه، کوی مندلی و مناطق اینچنینی اقدام شود.

عضو شورای شهر اهواز با انتقاد از عدم انتقال خطوط انرژی و نیرو در سطح شهر اهواز، بیان کرد: باید نسبت به انتقال و یا ایمن سازی خطوط انرژی و انتقال نیرو که شهر را به چند قسمت تقسیم‌ کرده‌اند و ممکن است مشکلاتی را برای شهر به وجود آورند، تصمیم‌گیری شود. برخی خطوط نفت و گاز آماده انفجار در سطح شهر اهواز هستند. به خاطر وجود برخی خطوط فشار قوی احداث پل عابر پیاده امکان پذیر نیست و علاوه بر این شاهد تلفات جانی و جسمی در برخی مناطق به دلیل این خطوط فشار قوی هستیم از این رو ادارات و سازمان‌های مرتبط با این مشکلات باید به تکلیف اجتماعی خود عمل کنند.

وی ادامه داد: باید تهدیدها و فرصت‌های شهر و شهرداری اهواز را استخراج کنیم و در اختیار سه نماینده شهر و نماینده شورای شهر اهواز در شورای عالی استان‌ها قرار دهیم تا این تهدیدها و فرصت‌ها از این طریق به گوش مدیران کشوری برسند تا بخشی از مشکلات شهر اهواز حل شود.

کعب عمیر با بیان اینکه باید در خصوص وضعیت بحرانی آب و فاضلاب شهر اهواز با مدیران‌ مربوطه جلسه برگزار کرد، گفت: خیابان‌هایی در بیش از صد نقطه شهر اهواز طی بیش شش ماه توسط شرکت آب و فاضلاب اهواز حفاری شده اند که مشکلات فراوانی را برای شهروندان به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه اهواز یک سوم جمعیت استان را در خود جای داده ، تصریح کرد: از این رو باید از ظرفیت تمام‌نمایندگان شهرهای استان در مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات شهر اهواز استفاده شود؛ در خصوص بحث ریزگردها با وجود دو کانون فوق بحرانی در شرق شهر اهواز، باید از ظرفیت تمام نماینده های استان استفاده کرد. باید دید اقدامات جهاد کشاورزی و محیط زیست استان در این حوزه به چه مرحله‌ای رسیده است.