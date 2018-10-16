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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۳

سروش در گفتگو با مهر:

مجمع امید به دنبال راهکار حقوقی برای نگه داشتن «افشانی» است

مجمع امید به دنبال راهکار حقوقی برای نگه داشتن «افشانی» است

نماینده مردم تهران در مجلس، با اشاره به تشکیل کمیته ای مرکب از حقوقدانان شورای شهر و مجمع نمایندگان تهران، گفت: مقرر شد راهکار حقوقی برای نگه داشتن آقای افشانی در شهرداری تهران پیدا شود.

ابوالفضل سروش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جمع‌بندی اعضای مجمع امید ( متشکل از نمایندگان مجلس، اعضای شورا، استاندار و شهردار تهران) در خصوص ابقای شهردار تهران اظهار داشت: یکی از نمایندگان پیشنهادی مبنی بر ارائه طرح دوفوریتی برای مستثنا شدن شهردار تهران ارائه داد که مورد مخالفت اعضای مجمع و آقای عارف قرار گرفت.

وی افزود: آقای عارف خواستار تشکیل کمیته ای برای بررسی این موضوع شد، لذا کمیته‌ای متشکل از دو نفر از اعضای حقوقدان شورای شهر و دو نفر از حقوقدانان مجمع نمایندگان تهران تشکیل شد تا این مساله را با اعلام‌نظر از هیئت رئیسه بررسی کنند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس فت: لذا مقرر شد راهکار حقوقی برای نگه داشتن آقای افشانی در شهرداری تهران پیدا شود.

کد مطلب 4431607

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