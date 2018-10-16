مجمع امید به دنبال راهکار حقوقی برای نگه داشتن «افشانی» است

ابوالفضل سروش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جمعبندی اعضای مجمع امید ( متشکل از نمایندگان مجلس، اعضای شورا، استاندار و شهردار تهران) در خصوص ابقای شهردار تهران اظهار داشت: یکی از نمایندگان پیشنهادی مبنی بر ارائه طرح دوفوریتی برای مستثنا شدن شهردار تهران ارائه داد که مورد مخالفت اعضای مجمع و آقای عارف قرار گرفت.
وی افزود: آقای عارف خواستار تشکیل کمیته ای برای بررسی این موضوع شد، لذا کمیتهای متشکل از دو نفر از اعضای حقوقدان شورای شهر و دو نفر از حقوقدانان مجمع نمایندگان تهران تشکیل شد تا این مساله را با اعلامنظر از هیئت رئیسه بررسی کنند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس فت: لذا مقرر شد راهکار حقوقی برای نگه داشتن آقای افشانی در شهرداری تهران پیدا شود.
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