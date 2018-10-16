مجمع امید به دنبال راهکار حقوقی برای نگه داشتن «افشانی» است

نماینده مردم تهران در مجلس، با اشاره به تشکیل کمیته ای مرکب از حقوقدانان شورای شهر و مجمع نمایندگان تهران، گفت: مقرر شد راهکار حقوقی برای نگه داشتن آقای افشانی در شهرداری تهران پیدا شود.