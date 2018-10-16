به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه «خبر تُرک» گزارشی را در خصوص آخرین تحقیقات پیرامون ناپدید شدن جمال خاشقجی منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، پلیس ترکیه درباره این فرضیه که قاتلان خاشقجی جسد وی را با اسید از بین برده اند، تحقیق می کند.

این شبکه ترکیه ای در ادامه گزارش خود آورده است: در ابتدای امر، مقامات آنکارا شائبه مذکور را تنها خواب و خیال تلقی می کردند اما با پیشرفت تحقیقات و بازرسی از کنسولگری عربستان، این شائبه به یک فرضیه قابل بررسی تبدیل شده است.

خبر تُرک در ادامه گفته است: بنابراین، در حال حاضر احتمال این مسأله وجود دارد که قاتلان خاشقجی جسد وی را در اسید حل کرده باشند.