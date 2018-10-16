مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۱۲۰ واحد مرغداری مرغ تخمگذار در استان، اظهار کرد: البرز چهارمین استان کشور ازنظر تولید تخممرغ است.
وی در ادامه میزان تولید سالانه تخممرغ در استان را ۹۷ هزار تن اعلام کرد و گفت: از این میزان ۳۰ هزار تن برای مصرف داخلی است و مابقی به سایر استانها ارسال میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز سرانه تولید تخممرغ در استان را ۳۵ کیلوگرم اعلام کرد و گفت: این میزان در کشور ۱۱ و نیم کیلوگرم است.
به گفته موسوی با توجه به حجم جوجه و پولت ریزی در واحدهای مرغداری تخمگذار فعال استان نگرانی در تأمین نیاز داخلی و حتی صادرات این محصول وجود ندارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز افزایش میزان تولید و پرورش پولت در استان را نشاندهنده بالا بودن فنّاوری واحدهای تولیدی دانست.
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