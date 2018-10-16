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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۳

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز:

سرانه تولید تخم‌مرغ در استان البرز ۳۵ کیلوگرم است

سرانه تولید تخم‌مرغ در استان البرز ۳۵ کیلوگرم است

کرج - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز سرانه تولید تخم‌مرغ در استان را ۳۵ کیلوگرم اعلام کرد.

مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۱۲۰ واحد مرغداری مرغ تخم‌گذار در استان، اظهار کرد: البرز چهارمین استان کشور ازنظر تولید تخم‌مرغ است.

وی در ادامه میزان تولید سالانه تخم‌مرغ در استان را ۹۷ هزار تن اعلام کرد و گفت: از این میزان ۳۰ هزار تن برای مصرف داخلی است و مابقی به سایر استان‌ها ارسال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز سرانه تولید تخم‌مرغ در استان را ۳۵ کیلوگرم اعلام کرد و گفت: این میزان در کشور ۱۱ و نیم کیلوگرم است.

به گفته موسوی با توجه به حجم جوجه و پولت ریزی در واحدهای مرغداری تخم‌گذار فعال استان نگرانی در تأمین نیاز داخلی و حتی صادرات این محصول وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز افزایش میزان تولید و پرورش پولت در استان را نشان‌دهنده بالا بودن فنّاوری واحدهای تولیدی دانست.

کد مطلب 4431708

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