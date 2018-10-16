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۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۳

بهزاد عمرانی مهمان رادیو ایران می شود

بهزاد عمرانی مهمان رادیو ایران می شود

برنامه «دو صفر طنز» رادیو ایران این هفته میزبان بهزاد عمرانی خواننده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، احسان زارع تهیه کننده برنامه «دو صفر طنز» گفت: «کاکتوس» ویژه نامه برنامه «دو صفر طنز» است که در ماه محرم و صفر از رادیو ایران پخش می شود و ما در این برنامه هر هفته میزبان یک خواننده هستیم.

وی ادامه داد: انتخاب مهمان برنامه (خواننده) به اثر جدید آن خواننده یا استقبالی که از قطعه وی بوجود آمده است بستگی دارد و این هفته بهزاد عمرانی خواننده جوان کشورمان به خاطر اثر «خارجی» مهمان برنامه می شود. در کنار مهمان برنامه مجله صوتی با ستون های مختلف و متنوع مثل ستون «توپ و بیل»، «ترند و پرند» و «صدای مسئول» داریم.

زارع عنوان کرد: در این برنامه شخصیت های مختلفی حضور دارند از جمله «منبع آگاه» که وی پشت پرده بسیاری از اتفاقات و اختلاس های بزرگ است.

ویژه برنامه «دو صفر طنز» در ایام محرم و صفر پنجشنبه ها ساعت ۲۰ با اجرای علی زراندوز و هنرمندی رادمان غروی و عماد شمس الله و به قلم حمید پارسا، باران سیدی، بهار نام آور، سپیده داداشی، بشیر اسماعیلی و مجید اجاق لو از رادیو ایران روی موج FM ردیف ۹۰ مگاهرتز و موج AM ردیف ۵۵۸ کیلوهرتز پخش می شود.

کد مطلب 4431814
عطیه موذن

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