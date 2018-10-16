بهزاد عمرانی مهمان رادیو ایران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، احسان زارع تهیه کننده برنامه «دو صفر طنز» گفت: «کاکتوس» ویژه نامه برنامه «دو صفر طنز» است که در ماه محرم و صفر از رادیو ایران پخش می شود و ما در این برنامه هر هفته میزبان یک خواننده هستیم.

وی ادامه داد: انتخاب مهمان برنامه (خواننده) به اثر جدید آن خواننده یا استقبالی که از قطعه وی بوجود آمده است بستگی دارد و این هفته بهزاد عمرانی خواننده جوان کشورمان به خاطر اثر «خارجی» مهمان برنامه می شود. در کنار مهمان برنامه مجله صوتی با ستون های مختلف و متنوع مثل ستون «توپ و بیل»، «ترند و پرند» و «صدای مسئول» داریم.

زارع عنوان کرد: در این برنامه شخصیت های مختلفی حضور دارند از جمله «منبع آگاه» که وی پشت پرده بسیاری از اتفاقات و اختلاس های بزرگ است.

ویژه برنامه «دو صفر طنز» در ایام محرم و صفر پنجشنبه ها ساعت ۲۰ با اجرای علی زراندوز و هنرمندی رادمان غروی و عماد شمس الله و به قلم حمید پارسا، باران سیدی، بهار نام آور، سپیده داداشی، بشیر اسماعیلی و مجید اجاق لو از رادیو ایران روی موج FM ردیف ۹۰ مگاهرتز و موج AM ردیف ۵۵۸ کیلوهرتز پخش می شود.