ارباب سلیمانی: فرهنگ مهدویت باید در متن زندگی فردی و اجتماعی جاری باشد

حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مهدویت در جامعه اظهار کرد: شکرگزاری نعمت‌های الهی باید در زندگی فردی و اجتماعی نمود پیدا کند و به مسئولیت پذیری در برابر جامعه بینجامد.

وی با اشاره به پیوند فرهنگ مهدویت با سیره حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: امام زمان(عج) حضرت زهرا (س) را الگوی خود معرفی کرده‌اند و این پیوند باید در ذهن و باور جامعه زنده بماند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه سیره حضرت زهرا(س) می‌تواند راهنمای رفتار و تصمیم‌های انسان در شرایط مختلف زندگی باشد، گفت: توجه به منش و سیره آن حضرت، به‌ویژه در روزهای دشوار و هنگام مواجهه با مسائل معیشتی و اجتماعی، می‌تواند مسیر درست رفتار فردی و اجتماعی را پیش روی ما قرار دهد.

حجت‌الاسلام ارباب سلیمانی با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) در روایات دینی، بر ضرورت شناخت عمیق‌تر شخصیت و سیره آن بانوی بزرگوار تأکید کرد.

سیره حضرت زهرا(س)، چراغ راه منتظران ظهور است

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر جایگاه حضرت زهرا(س) در فرهنگ مهدوی تصریح کرد: یاد و سیره آن حضرت نباید به ایام فاطمیه محدود شود؛ بلکه جامعه در همه شرایط به شناخت الگوهای دینی نیاز دارد و این شناخت باید در رفتار فردی و روابط اجتماعی نمود پیدا کند.

وی با اشاره به آیه ۱۰۵ سوره انبیاء و وعده الهی درباره وراثت زمین از سوی بندگان صالح، اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ»؛ این آیه بیانگر سنت الهی و وعده‌ای قطعی درباره آینده‌ای است که در آن بندگان شایسته وارث زمین خواهند شد.

حجت‌الاسلام ارباب سلیمانی افزود: این وعده الهی، افق آینده را روشن می‌کند و راه ناامیدی را می‌بندد؛ بنابراین، اگر دچار یأس و ناامیدی می‌شویم، باید در نگاه و عملکرد خود بازنگری کنیم و به وعده خداوند درباره آینده جهان توجه داشته باشیم.

وی با اشاره به آیه ۱۰۶ سوره انبیاء با این مضمون که در این وعده برای مردم عبادت‌پیشه پیام و مایه یادآوری وجود دارد، گفت: این آیه پیام آیه پیشین را برای اهل عبادت یادآوری می‌کند و انسان را به آمادگی و عمل در دوران زندگی فرامی‌خواند.

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه صرف خوب‌بودن برای ایفای نقش در مسیر تحقق وعده الهی کافی نیست، ادامه داد: انسان باید صلاحیت‌ها و ویژگی‌های لازم را نیز در خود پرورش دهد؛ ازاین‌رو، امید به وعده الهی باید با خودسازی، آمادگی و تلاش همراه باشد تا هر فرد بتواند در ساخت جامعه‌ای شایسته نقش‌آفرینی کند.

انتظار، مسئولیت حرکت و آمادگی را بر دوش ما می‌گذارد

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه انتظار به معنای دست روی دست گذاشتن یا عزلت‌گزینی نیست، گفت: رسالت اصلی ما حرکت و تلاش است؛ وقتی می‌دانیم خورشید طلوع خواهد کرد، نباید در تاریکی بمانیم، بلکه باید چراغی روشن کنیم و خود را برای آن روز آماده سازیم.

وی ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای ظهور را از جهت‌گیری‌های مهم انقلاب اسلامی دانست و افزود: نباید این هدف و زحمات بزرگان، شهدا، انسان‌های فرهیخته و به‌ویژه رهبر شهید را فراموش کنیم.

ارباب سلیمانی با تأکید بر ضرورت حفظ مسیر حرکت انقلاب اسلامی اظهار کرد: تداوم این مسیر به آگاهی از مسئولیت‌ها و تلاش در عرصه‌های گوناگون زندگی نیاز دارد.

وی با اشاره به حکایتی از ابوسعید ابوالخیر گفت: هنگامی که جمعیت در اطراف منبر فشرده شده بود، شخصی از مردم خواست برای خدا یک قدم جلوتر بیایند؛ پیام من نیز در این مراسم دعوت به برداشتن یک قدم برای خدا بود؛ قدمی که هرکس می‌تواند در جایگاه خود و از مسیر خدمت به دیگران بردارد.

مسئولان فرهنگی، زمینه ترویج فرهنگ مهدویت در گیلان را فراهم کنند

رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط معنوی با امام زمان(عج) اظهار کرد: باید با آن حضرت گفت‌وگو کنیم، برای ایشان دعا بخوانیم و معرفت خود را افزایش دهیم؛ این حرکت را می‌توان از خود آغاز کرد و در خانواده و میان اطرافیان گسترش داد.

وی افزود: هرکس باید در جایگاه خود بررسی کند که برای امام زمان(عج) چه کرده است؛ این پرسش در محیط‌های کاری و دستگاه‌های اجرایی نیز اهمیت دارد، زیرا مسئولیت‌های اداری و فرهنگی می‌توانند فرصتی برای خدمت به جامعه و پیشبرد ارزش‌های مهدوی باشند.

حجت‌الاسلام ارباب سلیمانی با اشاره به فعالیت دبیرخانه دائمی مهدویت در گیلان، خواستار مشارکت دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی در فعالیت‌های این دبیرخانه مستقر در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان شد و گفت: مسئولان ارشد استانی باید از برنامه‌ها و فعالیت‌های مهدوی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد مهدویت آگاهی داشته باشندو از این برنامه‌ها حمایت کنند.

وی بر ضرورت قرار گرفتن فرهنگ مهدویت در کانون برنامه‌ریزی‌های فرهنگی استان تأکید کرد و پیشنهاد داد نخستین نشست شورای فرهنگ عمومی با محوریت امام زمان(عج) برگزار شود تا زمینه تدوین برنامه‌ای منسجم و مستمر برای ترویج فرهنگ انتظار در دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی گیلان فراهم شود.

وحدت دستگاه‌های فرهنگی، مسیر تحقق اهداف را هموار می‌کند

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت وحدت و همدلی میان دستگاه‌ها برای ارتقای برنامه‌های فرهنگی و مقابله با دشمنان گفت: هرچه همراهی و همدلی بیشتر باشد، جامعه به اهداف خود نزدیک‌تر می‌شود؛ همان‌گونه که ابرها برای باریدن باید در کنار هم جمع شوند.

وی همچنین با قدردانی از سرداران و مسئولان فرهنگی استان‌های دیگر که پس از اختتامیه جشنواره ملی دوسالانه رضوی و آیات در برنامه‌های فرهنگی گیلان حضور یافتند، اظهار کرد: باید از این فرصت برای ایجاد و تقویت ارتباط و همکاری فرهنگی میان استان‌ها استفاده کنیم.