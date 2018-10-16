تست آلایندگی ۲۶۷ دستگاه خودروی سنگین در حال تردد در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، اکیپ کنترل آلایندگی کنار جاده ای به همراه پلیس از پنجم مهرماه نسبت به کنترل آلایندگی ۲۶۷ دستگاه خودروی سنگین در حال تردد اقدام کرده که از این تعداد ۲۶ دستگاه فاقد معاینه فنی و ۶۴ دستگاه در آزمون آلایندگی مردود شده است.

این خودروها به علت نداشتن معاینه فنی و یا تولید آلایندگی بیش از حد مجاز توسط پلیس جریمه و در صورت نیاز فک پلاک شده اند. ضمناً ۴۹ دستگاه خودرو به رغم داشتن معاینه فنی، به علت مردودی در آزمون آلایندگی، جریمه و معاینه فنی آن ها ابطال شده است.

در این طرح یک ماهه سرویس کارکنان چندین ارگان و سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته و کنترل برخی از سازمان ها به علت عدم همکاری لازم در ورود به توقفگاه های اتوبوس های سرویس کارکنان به تعویق افتاده است.

به گزارش روابط عمومی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با توجه به اهمیت موضوع و نیاز به کنترل وضعیت آلایندگی این خودروها، جهت اخذ مجوزهای لازم برای ورود مکاتبه با دادستانی انجام شده و این مسئله به جدیت از مراجع قانونی ذیربط در حال پیگیری است . بدون تردید اثربخشی این طرح مستلزم همکاری سایر ارگان ها و سازمان ها در این خصوص بوده ومشارکت در اجرای آن نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت شهروندان ایفا خواهد کرد.

بنابر بخشنامه استاندار به کلیه وزارتخانه و دستگاه های اجرایی مبنی برالزام استفاده از خودروهای دارای معاینه فنی، کنترل مضاعف آلایندگی خودروهای سنگین در سطح شهر تهران، ادامه خواهد داشت.