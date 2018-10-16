کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس اگاهی استان همدان حین کنترل خودروهای عبوری در ایستگاه بازرسی شهید زارعی به یک دستگاه خودروی کامیون کشنده تانکردار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی های صورت گرفته از این کامیون، ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مجوز کشف و راننده به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتقل و در تحقیقات مشخص شد این فرآورده نفتی از یکی از شهرستان های غربی بارگیری و به مقصد شهرستان بوئین زهرا حمل می شود.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه در این راستا پرونده قضائی تشکیل و در تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است، گفت: پلیس با اقتدار کامل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در چارچوب قانون به منظور تحقق شعار سال، با قانون شکنان برخورد خواهد کرد.